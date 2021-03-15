解除神秘面紗　全新 Kia EV6 亮相

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全新 Kia EV6 是 Kia 韓國、德國與美國設計中心共同合作之下的產物，整體偏向於跨界風格的掀背車造型，相當於 PSA 集團 DS 5 所賦予的定位。在外觀方面，車頭 Digital Tiger Face 的造型設計將過往的 Tiger Nose 水箱護罩整合，頭燈相當的銳利、動感，並具備動態式 LED 方向燈，大面積的氣壩則突顯了運動的氣息。
來到車側，輪拱與葉子板線條相當圓潤以及飽滿，並使用黑色防刮材質點綴，車門採用隱藏式伸縮設計，搭配黑色窗框的設計則進一步呼應動感的風格。車尾方面則可以看到相當流線的 C 柱，搭配貫穿整個尾部的拱橋形 LED 尾燈，添增了前衛、神秘的色彩。內裝部分則比較趨於保守，但透過大量的科技配備還是可以呈現出新世代的鋪陳設計。像是中控台上方採用了曲面設計的全數位儀表板以及多媒體觸控螢幕，下方的空調介面也為電容觸控，但還是保留了傳統的溫度調節物理旋鈕。中央鞍座提供了兩個開放式杯架以及無線充電板，排檔採用電子旋鈕操作。方向盤為全新世代的雙幅造型，兩側的功能按鍵採用黑色鋼琴烤漆處理，但仍同為傳統物理按鍵。
動力表現上原廠尚未公布，但預料採用與 IONIQ 5 相同的系統， 預計會搭載 58kWh 或 72.6kWh 兩款電池容量，可選擇後輪驅動或四輪驅動，58kWh 後驅車型可輸出 125kW 最大功率及 350Nm 峰值扭力，58kWh 四驅車型可輸出 173kW 最大功率及 605Nm 峰值扭力，72.6kWh 後驅車型可輸出 160kW 最大功率及 350Nm 峰值扭力，72.6kWh 四驅車型可輸出 225kW 最大功率及 605Nm 峰值扭力。