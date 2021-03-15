新台幣 252 萬元起 第二代小改款 Audi Q5 正式在台上市

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外觀方面，小改款 Q5 換上更寬的單體式八角型水箱護罩，前後燈組內的 LED 導光條也經過重新編排，Edition One 車型更升級 OLED 尾燈套件及 19 吋鋁合金輪圈等配備。
內裝方面，小改款 Q5 標準配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 及 MMI navigation plus 多媒體導航系統，內建 10.1 吋彩色觸控螢幕，並搭載 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能) 、手機無線充電座、Audi sound system 5.1 聲道環繞音響系統含 10 支喇叭等。酬載機能方面，小改款 Q5 具備可前後滑移 10 cm 的後座椅墊，椅背角度也可調整，行李廂置物空間可在 520~1,520 公升間調整。
安全防護方面，小改款 Q5 全車系配備公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，提供 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統 (盲點警示)、後方預警式安全防護系統、後方橫向車流輔助系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統、陡坡緩降輔助系統及斜坡起步輔助系統等機能。
動力配置方面，台灣奧迪引進的小改款 Q5 車系僅有 45 TFSI 單一動力，採用 2.0 升 45 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 12V 輕型複合動力系統，搭配 Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可輸出 265hp 最大馬力及 370Nm 峰值扭力，平均油耗為 12.4km/L。
台灣奧迪自去年起陸續導入 e-tron、小改款 Q2、小改款 Q7、Q8、RS Q8 等多款休旅作品，如今小改款 Q5 正式上市，原廠更在今年 3/31 前提供 45 TFSI quattro 車型新台幣 245 萬元的早鳥優惠價，預料可提昇買氣，7Car<小七車觀點> 將在近期帶來試駕報導，敬請期待。