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小改款 Audi Q5 正式抵台，四車型早鳥價 245 萬元起

2GameSome - 有車賞

2021-03-15 13:55:01

小改款 Audi Q5 正式抵台，四車型早鳥價 245 萬元起
▲ 小改款 Audi Q5 正式抵台，四車型早鳥價 245 萬元起
全新 Audi Q5 今日正式上市後全車系產品陣列新增為四款車型，分別為 Audi Q5 45 TFSI quattro、45 TFSI quattro advanced、45 TFSI quattro S line 及限量的 45 TFSI quattro Edition One；同時台灣奧迪亦推出限量早鳥購車禮遇，凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，可享早鳥優惠價 245 萬元；至於 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 車型，則是提供最新 OLED 燈光升級套件，新車 3 月 20 日起進駐全台 Audi 展示中心。
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Audi Q5 燈光科技全面再進化

Audi Q5 新設計的 Matrix矩陣式LED極光頭燈組，搭載動態指示方向燈，除可感知周圍車輛、調整車燈照射範圍之外，更加顯目搶眼的極線 LED 識別燈，為整體車頭造型挹注強烈科技意象。至於車尾燈組則可搭載首見於四環休旅車系的新世代 Digital OLED 先進照明科技，並提供三款專屬個性化燈光造型供消費者選配，車主可依個人喜好於購車時先選定 OLED 尾燈組的燈光造型，每一款均具備動態燈光展演（離家/返家模式）和車輛警示/溝通功能等，例如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源均會全部亮起以警示後方人車注意。

quattro ultra 智慧型四輪傳動系統

台灣奧迪導入國內市場的 Audi Q5 全車系採用單一動力規格，搭載最新 2. 0升汽油渦輪增壓引擎，可輸出同級車之最的 265 hp 最大馬力及 370 Nm 最大扭力的強勁動力，並配置最新 12V 輕型複合動力系統，可在行進間結合高馬力輸出及高效率的雙重優勢，不僅可減少引擎耗能，亦能於特定行駛情況下自動讓引擎熄火滑行，創造兼顧性能與潔淨效能的雙重優勢，帶來更平順暢快的行路感受。全新 Audi Q5 另配備了 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可於行進間預先靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式，搭配七速S tronic 雙離合器變速箱，以及 Audi drive select 可程式車身動態系統。

數位化駕駛艙

新設計的數位化駕駛艙絕對是全新 Audi Q5 車內最大亮點，全車系標配 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 及 MMI navigation plus 多媒體導航系統，內建 10.1 吋彩色觸控螢幕擁有絕佳清晰度，無論導航、廣播、電話等即時資訊，只要彈指間或透過聲控即可輕鬆完成智慧功能。此外全新 Audi Q5 全車系也同步搭載 Audi 智慧型手機介面（附Apple CarPlay無線連接功能）和手機無線充電座，操作上更加直覺便利，而 Audi sound system 5.1 聲道環繞音響系統含 10 支喇叭，則為乘客提供出色的聆聽品質。在空間機能方面，車內靈活的空間運用不僅使用上更具彈性，透過可前後滑移 10 cm 的後座椅墊及調整椅背角度，行李箱容積最大可擴充至 1,580 公升，充分滿足不同的乘坐及載運需求。

完備的先進主動安全科技是 Audi 對顧客不容妥協的承諾，全新 Audi Q5 全車系標配公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，主動安全輔助系統如 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統（盲點警示）、後方預警式安全防護系統、後方橫向車流輔助系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統、陡坡緩降輔助系統和斜坡起步輔助系統均一次到位。

全新 Audi Q5 於今日正式上市，3 月 20 日（六）起將進駐全台 Audi 展示中心，消費者凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，即可享有早鳥購車優惠價 245 萬元；並針對 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 限量車型，提供 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組、最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項外觀套件和升級配備。

【全新 Audi Q5 車系建議售價】
Audi Q5 45 TFSI quattro

252萬元

Audi Q5 45 TFSI quattro advanced

272萬元

Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One

279萬元

Audi Q5 45 TFSI quattro S line

285萬元

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