▲ 小改款 Audi Q5 正式抵台，四車型早鳥價 245 萬元起

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Audi Q5 燈光科技全面再進化

Audi Q5 新設計的 Matrix矩陣式LED極光頭燈組，搭載動態指示方向燈，除可感知周圍車輛、調整車燈照射範圍之外，更加顯目搶眼的極線 LED 識別燈，為整體車頭造型挹注強烈科技意象。至於車尾燈組則可搭載首見於四環休旅車系的新世代 Digital OLED 先進照明科技，並提供三款專屬個性化燈光造型供消費者選配，車主可依個人喜好於購車時先選定 OLED 尾燈組的燈光造型，每一款均具備動態燈光展演（離家/返家模式）和車輛警示/溝通功能等，例如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源均會全部亮起以警示後方人車注意。

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quattro ultra 智慧型四輪傳動系統

台灣奧迪導入國內市場的 Audi Q5 全車系採用單一動力規格，搭載最新 2. 0升汽油渦輪增壓引擎，可輸出同級車之最的 265 hp 最大馬力及 370 Nm 最大扭力的強勁動力，並配置最新 12V 輕型複合動力系統，可在行進間結合高馬力輸出及高效率的雙重優勢，不僅可減少引擎耗能，亦能於特定行駛情況下自動讓引擎熄火滑行，創造兼顧性能與潔淨效能的雙重優勢，帶來更平順暢快的行路感受。全新 Audi Q5 另配備了 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可於行進間預先靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式，搭配七速S tronic 雙離合器變速箱，以及 Audi drive select 可程式車身動態系統。

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數位化駕駛艙

新設計的數位化駕駛艙絕對是全新 Audi Q5 車內最大亮點，全車系標配 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 及 MMI navigation plus 多媒體導航系統，內建 10.1 吋彩色觸控螢幕擁有絕佳清晰度，無論導航、廣播、電話等即時資訊，只要彈指間或透過聲控即可輕鬆完成智慧功能。此外全新 Audi Q5 全車系也同步搭載 Audi 智慧型手機介面（附Apple CarPlay無線連接功能）和手機無線充電座，操作上更加直覺便利，而 Audi sound system 5.1 聲道環繞音響系統含 10 支喇叭，則為乘客提供出色的聆聽品質。在空間機能方面，車內靈活的空間運用不僅使用上更具彈性，透過可前後滑移 10 cm 的後座椅墊及調整椅背角度，行李箱容積最大可擴充至 1,580 公升，充分滿足不同的乘坐及載運需求。

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完備的先進主動安全科技是 Audi 對顧客不容妥協的承諾，全新 Audi Q5 全車系標配公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，主動安全輔助系統如 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統（盲點警示）、後方預警式安全防護系統、後方橫向車流輔助系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統、陡坡緩降輔助系統和斜坡起步輔助系統均一次到位。

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全新 Audi Q5 於今日正式上市，3 月 20 日（六）起將進駐全台 Audi 展示中心，消費者凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，即可享有早鳥購車優惠價 245 萬元；並針對 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 限量車型，提供 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組、最新 OLED 尾燈套件與 19 吋鋁圈等多項外觀套件和升級配備。

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【全新 Audi Q5 車系建議售價】 Audi Q5 45 TFSI quattro 252萬元 Audi Q5 45 TFSI quattro advanced 272萬元 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 279萬元 Audi Q5 45 TFSI quattro S line 285萬元

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