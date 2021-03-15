60年後依舊美，Jaguar推出限量E-Type 60 Edition慶賀60週年

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60年前Jaguar推出E-Type跑車，並於日內瓦車展進行展演，其絕美流線的身形曲線與設計工法，讓Enzo Ferrai也忍不住讚嘆，甚至還稱E-Type是世上最美的汽車，然而事隔60年後以現代審美與設計來看E-Type依舊美麗，為了慶賀E-Type誕生60週年，Jaguar重新打造推出限量 E-Type Coupe/ E-Type Convertible 60 Edition。
E-Type 60 Edition外觀完全重現當年身形，而車色更採用專屬的Flat Out Gray（Coupe）和Drop Everything Green（Convertible）。除了擁有專屬車色外，座艙也採用與外觀相同配色鋪陳，另外於鞍部也設計前往日內瓦的路線軌跡。動力部分E-Type 60 Edition搭載3.8升六缸引擎，具有265匹大馬力，搭配全新開發五速手排與不銹鋼排氣系統。看到這相信車迷朋友肯定忍不住想要擁有，此次E-Type 60 Edition採少少限量，Coupe與Convertible分別只有六輛名額，而且還限定一次要購買Coupe與Convertible兩車，而且售價肯定不斐，但我想這也擋不住車迷對E-type的愛。