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60年後依舊美，Jaguar推出限量E-Type 60 Edition慶賀60週年

Carture 車勢文化

2021-03-15 14:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
被世界譽為最美汽車的Jaguar E-Type，推出至今已有60年歷史，E-Type對於車壇與Jaguar都有著相當重要的地位，對此為歡慶60週年，Jaguar推出E-Type Coupe/ E-Type Convertible各六輛60週年限量版。
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60年前Jaguar推出E-Type跑車，並於日內瓦車展進行展演，其絕美流線的身形曲線與設計工法，讓Enzo Ferrai也忍不住讚嘆，甚至還稱E-Type是世上最美的汽車，然而事隔60年後以現代審美與設計來看E-Type依舊美麗，為了慶賀E-Type誕生60週年，Jaguar重新打造推出限量 E-Type Coupe/ E-Type Convertible 60 Edition。
Jaguar為慶賀E-type 60週年推出E-Type 60Edition。
Jaguar為慶賀E-type 60週年推出E-Type 60Edition。
E-Type 60 Edition外觀完全重現當年身形，而車色更採用專屬的Flat Out Gray（Coupe）和Drop Everything Green（Convertible）。除了擁有專屬車色外，座艙也採用與外觀相同配色鋪陳，另外於鞍部也設計前往日內瓦的路線軌跡。動力部分E-Type 60 Edition搭載3.8升六缸引擎，具有265匹大馬力，搭配全新開發五速手排與不銹鋼排氣系統。看到這相信車迷朋友肯定忍不住想要擁有，此次E-Type 60 Edition採少少限量，Coupe與Convertible分別只有六輛名額，而且還限定一次要購買Coupe與Convertible兩車，而且售價肯定不斐，但我想這也擋不住車迷對E-type的愛。
E-Type Coupe 60 Edition採用專屬Flat Out Gray車色。
E-Type Coupe 60 Edition採用專屬Flat Out Gray車色。
E-Type Convertible 60 Edition則是專屬Drop Everything Green車色。
E-Type Convertible 60 Edition則是專屬Drop Everything Green車色。
車艙座椅也採與外觀相同配色。
車艙座椅也採與外觀相同配色。
鞍部附有前往日內瓦的路線軌跡，以紀念當年歷史性一刻。
鞍部附有前往日內瓦的路線軌跡，以紀念當年歷史性一刻。
動力搭載具有265匹馬力的3.8升六缸引擎。
動力搭載具有265匹馬力的3.8升六缸引擎。
排氣系統換上不銹鋼材質。
排氣系統換上不銹鋼材質。
E-Type 60 Edition Coupe與Convertible分別限量6輛，且一次還必須購買Coupe與Convertible雙車型。
E-Type 60 Edition Coupe與Convertible分別限量6輛，且一次還必須購買Coupe與Convertible雙車型。

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