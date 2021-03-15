紀念發表 60 週年 Jaguar E-Type 60 Collection 限量 12 輛復刻登場
7Car 小七車觀點
2021-03-15 17:25:40
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Jaguar Classic 將翻修共 12 輛硬頂雙門及軟頂敞蓬的 3.8 E-Type 車款，致敬 1961 年 3 月日內瓦車展發表時的展示及媒體試駕用車，分別是裝有「9600 HP 車牌」的 Flat Out Grey 灰色硬頂車及「77 RW 車牌」的 Drop Everything Green 綠色敞蓬車，交由 Jaguar Classic 經典車部門位在英國 Warwickshire 的工廠負責打造，預定 2022 年夏季可交車。
E-Type 60 Edition 在外觀部分擁有專屬的 60 週年紀念徽飾，可在引擎蓋前端、油箱蓋、儀錶板及車架銘板等處見到，座艙內硬頂雙門採用 Smooth Black 黑皮質鋪陳，敞蓬版採用 Suede Green 綠色皮質鋪陳，兩車也換上由藝術家 King Nerd 設計的中央鞍座飾板，內部以 1961 年時 Jaguar 公關經理 Bob Berry 與 Jaguar 開發測試工程師 Norman Dewis 分別駕駛 E-Type 從英國 Coventry 前往瑞士日內瓦準備正式發表時的路線圖為靈感，紀念這段歷史。
動力配置方面，E-Type 60 Edition 採用重新整修的 3.8 升直列 6 缸 XK 汽油引擎，搭配特別研發的密齒比 5 速手排變速箱，可輸出 265hp 最大馬力。配備部分，E-Type 60 Edition 擁有 24K 純金方向盤喇叭按鈕、Jaguar Classic Infotainment System 娛樂資訊系統 (支援衛星導航及藍芽連接)、不鏽鋼排氣系統、電子點火系統、鋁合金散熱水箱及隨車工具包等。
Jaguar Classic 安排 E-Type 60 Edition 在 2022 年夏季交車之時，買家與同行人士將可參加英國 Coventry 至瑞士日內瓦的長途駕駛體驗，希望能讓消費者留下一生難得的回憶。
E-Type 憑藉源於航太工程師 Malcolm Sayer 之手的流線外型，也擁有高達 150mph (約 241.4km/h) 的極速表現，受到當時名人的歡迎，包括 Steve McQueen、Brigitte Bardot、Frank Sinatra、George Harrison、Tony Curtis 及 Britt Ekland 等人都成為車主，更在 1996 年時成為紐約現代藝術博物館 (Museum of Modern Art) 納入館藏的第三輛汽車，新世代 F-Type 跑車亦承襲諸多設計元素 [請按此參閱] 。
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