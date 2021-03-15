胸悶、痛、喘小心「氣胸」恐害命　醫指２族群男性更要注意

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日前一名身材高瘦、平常熱愛打球的男性高中生，打球時突然感到右胸疼痛，在症狀緩減後並沒有多加理會，直到某次又在打球時突然發生劇痛，且同時感到呼吸困難，被緊急送往至附近醫院，經檢查後確診為氣胸，隨後轉診至亞東醫院做進一步治療。好在該名案例即時就醫，否則可能會進一步引起休克危急性命。
氣胸不只好發高瘦者 ２大族群留意３症狀
亞東醫院小兒外科夏肇聰醫師表示，氣胸可分為「自發性」和「外因性」，自發性如前述案例，常見於年輕、高瘦男性，也有少數年輕族群因肺部疾病引起。外因性則常因車禍、碰撞等外傷所致，此類型病患通常會合併肋骨骨折、氣管外傷。因此民眾如遇強烈撞擊後有胸痛的情況，也應盡速就醫檢查為佳，萬不可大意。
氣胸不論原因為何，都將使得肺臟的肺泡破裂或囊腫破裂，導致空氣進入肺臟與胸壁之間的腔室壓迫到肺臟，造成肺臟因被空氣壓縮無法擴張所引起的疾病。也因此患者常見會出現胸悶、胸痛、氣喘等不適，若未即時妥善處理，可能進一步惡化引起「張力性氣胸」，使得心臟受到壓迫，血液將無法回流至心臟，引起休克甚至死亡。
氣胸治療後留意復發，手術治療助降復發風險。
在治療方面，氣胸情況較輕者常見會用氧氣治療；出現症狀或氣胸面積較大者，則建議置放引流管。不過需特別留意的是，氣胸患者兩年內復發率並不低，約為25%，若不幸二次氣胸，復發率則將上升至60%。建議保守治療卻復發者，可前往小兒外科或胸腔科尋求手術治療。手術治療有傳統的開胸手術及胸腔鏡微創手術，有助降低復發機率。後者因傷口小、復原較快、有助降低患者疼痛感及縮短住院時間。臨床指出，接受手術治療的患者復發率可降到5%以下。
防範氣胸發作、復發，風險族群留意危險因子！
預防勝於治療，除了治療以外，夏肇聰醫師也特別提醒，若本身就屬於前述容易氣胸的高風險險族群，或已曾為氣胸患者，除了運動時應留意強度，適度運動，平時也更應避免氣壓變化大的活動，例如潛水、跳水、高空跳傘等，這些都相當容易引起氣胸。除此之外，菸害和氣胸有著非常大的關連性，因此除了戒菸也應避免暴露在二手菸的環境當中，以避免氣胸發作或復發。身材高瘦的國、高中生更是相當容易引發氣胸的族群，應多加留意。
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