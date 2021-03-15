婦自認健康卻驚見乳癌　乳房檢查6大風險族群更要做！

身體健康為假像地雷？婦自認健康，檢查驚見乳癌。

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乳癌發生率持續居冠，12人有1人可能罹患。

防乳癌定期檢查很重要，自認健康未檢查近半成。

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生活在健康也要定期檢查，乳癌危險因子不只有生活

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乳癌38%可被預防，良好防癌觀念很重要！

2年1次乳癌X光檢查 國健署補助對象

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乳癌檢查8成為早期 五年存活率超過９成