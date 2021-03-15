婦自認健康卻驚見乳癌　乳房檢查6大風險族群更要做！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名50歲女性案例，認為自己身體健康無需檢查。直到一次逛街時，在社區篩檢服務的服務人員鼓勵下，進行第一次乳房X光攝影檢查，發現第一期乳癌。該案例起初備受打擊、難以接受。索性在醫護團隊的持續關心以及丈夫、孩子的支持下轉變心境，勇敢面對並積極治療，術後恢復相當良好。
乳癌發生率持續居冠，12人有1人可能罹患。
乳癌在女性十大癌症發生率當中持續居冠，根據國民健康署癌症登記年報資料顯示，107年新增診斷乳癌個案為14217人，換言之，每37分鐘就有１名女性罹患乳癌，每12人就有1人一生當中可能罹患乳癌，當中就有許多生活型態良好的婦女隱藏在其中。
防乳癌定期檢查很重要，自認健康未檢查近半成。
根據國民健康訪問調查顯示，「不需要」、「不重要」、「不想痛」為女性不願接受乳房X光攝影檢查的主要３大關鍵因素。有相當多的女性認為自己身體很健康不需檢查，此族群高達47.9%，其次生活忙碌沒時間檢查則達26.0%，而因為心裡已預期檢查過程會疼痛、不適則約佔14.4%。其他也有少部分民眾因為怕一檢查發現自己生病無法接受，索性乾脆不檢查。
生活在健康也要定期檢查，乳癌危險因子不只有生活
如前述所提到的個案，許多民眾往往因為自身生活習慣良好，認為自己身體健康而未接受檢查。然而乳癌的風險因素不單只有生活習慣，危險因子包括了初經早、停經晚、未曾生育、30歲後產下第一胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史、乳癌病史，卵巢癌、子宮內膜癌等也包括在其中。而生活習慣自然也要留意，後天危險因子常見包括抽菸、飲酒、不良飲食、缺乏運動等。
乳癌38%可被預防，良好防癌觀念很重要！
國健署表示，具美國癌症研究所指出，有38%的乳癌是可以被預防的，良好的防癌觀念顯得格外重要。不論是否認為自己健康，或是事業繁忙、不想承受疼痛、害怕乳癌等，比起這些「真的健康」才是最為重要。平時應留意是否有上述乳癌風險，也保持良好的生活型態。而若真的罹癌也應積極面對並妥善治療，才更有助讓自己身體處於健康的狀態、才有能力持續拚事業或免於更多的苦痛。
2年1次乳癌X光檢查 國健署補助對象
為更加保障婦女健康，國健署補助2年1次的乳房Ｘ光攝影檢查，對象包括45歲以上至未滿70歲婦女，以及40以上至未滿45歲「具家族史」婦女，即祖母、外婆、母親、女兒、姊妹等曾罹患乳癌者。如欲前往檢查者，請攜帶健保卡，前往通過國健署資格審查的「乳房X光攝影醫療機構」，或各地衛生局、衛生所、健康服務中心接受檢查。
乳癌檢查8成為早期 五年存活率超過９成
防範癌症迫害，早期發現早期治療，發現期數越早，成功治癒率越高。據107年癌症登記資料顯示，早期乳癌五年存活率超過9成。透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過8成為早期個案。雖乳癌治療後還是有復發可能，但只要持續保持定期追蹤，遵照醫囑，掌握自身狀況，乳癌並非絕症。呼籲女性朋友預防從日常生活著手，符合資格者定期接受乳房X光攝影檢查及子宮抹片檢查，並彼此互相提醒以達預防。
《延伸閱讀》
．乳房檢查要做超音波還是Ｘ光？一張圖看懂
．確診乳癌一定要切乳房嗎？該選擇哪一種重建手術才好？
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。