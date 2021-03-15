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搶攻低價市場　Renault Taliant 土耳其市場發表

7Car 小七車觀點

2021-03-15 19:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Renault 日前於土耳其市場推出了一款以第三代 Dacia Logan 換標版本 Taliant 四門房車，期盼透過 Renault 的品牌影響力來搶攻低價市場。
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Renault Taliant 的推出主要是取代舊款 Symbol 入門房車市場的地位，雖然是 Dacia Logan 的換標版本，但車頭方面還是經過重新設計，換上 Renault 家族化的水箱護罩以及頭燈造型，而車尾方面也採用 C 字形的 LED 尾燈組設計，讓整體外觀更符合品牌的精神。
內裝方面雖然並未公布，但預料採用與 Logan 相同的鋪陳設計，採用時下流行的懸浮式觸控螢幕設計，簡化車上的功能按鍵。
動力配置方面，預計提供 SCe 65 直列 3 缸 1.0 升自然進氣汽油引擎搭配 5 速手排變速箱、TCe 100 直列 3 缸 1.0 升渦輪增壓汽油引擎搭配 6 速手排變速箱或 CVT 無段變速箱。

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