▲ Toyota 一車一樹，今年邁向 55 萬棵里程碑

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然而在沿海強風乾旱、砂害鹽害等惡劣的種樹環境條件下，海岸造林十分困難，Toyota 一車一樹與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，植樹後進行 3 年的護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。四年來累積種植超過 44 萬棵樹，種植區域遍及沿海 12 個縣市，減少 8,725 公噸的二氧化碳，相當於 22 座大安森林公園的年吸碳量。除了台灣本島以外，金門受限土壤貧瘠、旱季過長等嚴峻問題，海岸造林面臨多年困境。因此 2021 年，Toyota 一車一樹將首次前進金門，贊助金門林務所海岸造林，由和泰汽車捐贈 1.4 萬個水寶盆、慈心有機農業發展基金會提供技術指導，計劃於金門種下 24,200 棵樹苗，期望透過三方共同合作，復育金門沿岸林地。金門縣政府也特別於 3 月 12 日植樹節在金沙鎮斗門社區舉辦植樹活動與合作造林簽約儀式，與當地居民共同攜手植樹。今年 Toyota 一車一樹將達成種植 55 萬棵里程碑，和泰汽車將繼續守護海岸線。而海岸造林需要大眾永續投入，為了擴大影響力，匯聚更多人的支持，Toyota 持續透過不同管道傳遞訊息，今年將擴大觸及年輕族群，於 4 月舉辦「一車一樹校園創意競賽」，請年輕學子發揮創意，以創意提案或影片共同推廣 Toyota 一車一樹活動理念。同時和泰汽車也將持續舉辦車主、集團志工種樹活動。