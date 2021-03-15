▲ 60 週年仍是尤物，Jaguar 推出致敬作品 E-Type 60 Collection

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Jaguar Classic 推出首次以成對組合登場的 E-type 60 Edition 車款，並公布了這 12 部經過專業修復與升級的 3.8 升 E-type 車款全部規格，慶祝品牌 60 週年始終如一的跑車精神。
E-type 在 1961 年 3 月 15 日的瑞士日內瓦進行全球首發，全球車迷對此一雙門跑車的試駕表現反應熱烈，讓 Jaguar 一夜之間從英國 Coventry 趕赴 Geneva，並緊接加速推出第二款敞篷 E-type。
60 年後，Jaguar E-type 60 Collection 的誕生則是為了向這兩款擁有雋永傳承色彩的車款致敬：一部是由 Bob Berry 盡情馳騁（Flat Out）並以 Opalescent Gunmetal Grey 塗裝的 9600 HP 雙門跑車，另一部則是由 Norman Dewis 所駕駛、採用 British Racing Green 的 77 RW 敞篷跑車，Norman 還被告知無論如何拋下一切（Drop Everything），第二天必定要抵達 Geneva。
Jaguar E-type 60 Collection 將為兩車一組的方式進行販售（一部 E-type 60 Collection 雙門跑車、一部E-type 60 Collection 敞篷跑車），兩部車分別以獨特的外觀車色 Flat Out Gray 與 Drop Everything Green 向當年獻上最高敬意。而此二顏色的配方靈感來自 1961 當年的原始車色，並從未在任何其他 Jaguar 車款上使用過。
這 12 部車貫穿了 Jaguar 設計總監 Julian Thomson 設計的 E-type 60 系列徽飾元素，同時加強了車輛的實用性與易駕性，包含五速手排變速系統、冷卻系統強化以及整合衛星導航功能與藍牙聯結的 Jaguar Classic 車載娛樂系統。車內最特別的亮點是由藝術設計家 King Nerd 巧手打造的中央鞍座部，將當年從英國 Coventry 到瑞士 Geneva 的駕駛路線雕刻其上以呼應當年兩款跑車蔚為傳奇的壯遊，這塊車內飾板在獲得車主同意之後，將耗時超過 100 小時進行手工製作。E-type 60 Collection 汽車由 Coventry 的 Jaguar Classic 專家進行了修復與調校。最重要的機械結構升級是特別開發的五速手動變速箱，此變速箱在各齒比設有同步齒輪，斜切齒輪和強化鑄鋁外殼，不但能提高可靠與耐用度，同時擁有順暢的密齒比換檔反應。擁有 265 匹馬力的 3.8 升直六 XK 引擎得益於 1961 年的鋁合金本體，並追加電動冷卻風扇與電子點火系統滿足日常使用，而全新的拋光不鏽鋼排氣系統擁有與標準低碳鋼系統相同的尺寸，但聲浪更為低沉、使用壽命也更長。內裝搶眼之處是由著名藝術家和引領世界的雕刻師 King Nerd 創建的獨特金屬雕刻作品，12 部車的不銹鋼中控台上都設有 E-type 60 Edition 訂制雕刻。而每輛採用 Smooth Black 皮革飾面的雙門跑車設計風格滿點的素描路線圖，而此圖繪製了當年 Bob Berry 駕駛路線的關鍵位置，並落下 E-type 車名及『我以為你永遠到不了這裡』的文字，而這句話源自於 Jaguar 創始人 William Lyons 對 Bob Berry 在揭幕前幾分鐘才抵達的反應。至於另外六款採用 Suede Green 皮革內裝的敞篷跑車，路線圖則描繪了 Norman Dewis 駕車前往瑞士時的軌跡，同時在路線圖旁刻下了 William Lyons 對 Norman Dewis的 另一句話，也是對他所下的指示『拋下一切只要開著 E-type 敞篷跑車來』。除了中控台別有意義的設計之外，Jaguar Design 特別設計具紀念意義的 E-type 60 標誌，並銘刻「1961-2021」年份字樣，用於引擎蓋、儀錶錶面，加油孔蓋與底盤，同時也保留 1961 年時新車所搭載山毛櫸木方向盤，方向盤上則以 24 克拉黃金裝飾的廠徽彰顯不凡。每輛車都配有專為 E-type 60 Collection 量身訂製的車罩、隨車工具組與頂高機袋，以極高的完整度展現品牌對豪華細節的極致講究。預計在 2022 年夏天，六位 E-type 60 Collection 車主及其賓客將親自駕車從 Coventry 到 Geneva 體驗這趟朝聖之旅，並留下屬於自己的 E-type 回憶，這段旅程除能欣賞嘆為觀止的風景、駕車於史詩般公路如充滿象徵意義的阿爾卑斯山口，當然還能在旅程中享有品牌獨家安排的豪華住宿與精緻美食。