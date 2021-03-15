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Volkswagen 升級第三代資訊娛樂系統；Polo 新增 83.8 萬元智能特仕版

2GameSome - 有車賞

2021-03-15 22:25:00

Volkswagen 升級第三代資訊娛樂系統；Polo 新增 83.8 萬元智能特仕版
▲ Volkswagen 升級第三代資訊娛樂系統；Polo 新增 83.8 萬元智能特仕版
Volkswagen 2021 年式指定車款全面搭載最新第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統，以 Discover Pro 9.2 吋觸控主機和原廠中文導航，提供個人化的介面呈現與直覺化的操控，台灣福斯汽車更宣布此套系統即日起全面支援無線 Apple CarPlay，凡搭載第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統的 T-Cross、Touran 與 Arteon，車主們可預約回廠免費升級；此外，Polo 推出全新 230 TSI 智能特仕版，Touran 不僅全車系支援無線 Apple CarPlay，指定車型更升級 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表。
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第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統提供 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機，附有 Home Screen 2.0 顯示功能，區分資訊和功能兩大區塊，其中資訊區塊以四宮格顯示，可依照個人需求顯示車輛資訊於主機介面中；功能區塊則可設定喜愛功能的快捷鍵，如藍牙、車身動態或車室氛圍燈等，同時支援 Android Auto，提供使用者直覺便利的數位化用車體驗，指定車款更升級支援無線 Apple CarPlay 功能，讓使用者省去連接用線，輕鬆鏡射手機至車機螢幕，T-Cross、Touran 與 Arteon 車主們只需預約回廠，即可享有更快速便捷的數位體驗。
Polo 全新 2021 年式調整產品編成，推出 230 TSI IQ.DRIVE 智能特仕版，除了 ACC 主動式固定車距巡航系統與 Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能），亦搭載車側盲點警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統（含煞車輔助系統）、Rear Assist 顯影式停車導引系統。
Volkswagen 全車系適用 4 年新車品質保固以及「長里程彈性保養」，回廠更換機油周期延至最長二年或最多 30,000 公里，加上「福斯人禮遇計畫」。
2021 年式 Polo 建議售價：

車型

新台幣建議售價

230 TSI Comfort

768,000元

230 TSI Life

818,000元

230 TSI  IQ.DRIVE智能特仕版

838,000元

230 TSI Style

898,000元

230 TSI Style R-Line

948,000元

2021 年式 Touran 建議售價：

車型

新台幣建議售價

280 TSI Comfort

1,098,000元

280 TSI Life

1,248,000元

280 TSI Style R-Line

1,428,000元

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