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車來請準備，Subaru全新Outback即將於4/16正式上市

Carture 車勢文化

2021-03-16 00:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Subaru於1月時展開全新世代Outback預售活動，建議售價為159.8萬元，即日起，以尊榮體驗價149.8萬元正式展開預售，3月初Subaru表示新Outback將於第二季初上市，而日前本站同仁於上班途中也捕獲到野生Outback，並了解會於4月份發表，而稍早Subaru宣布Outback將在4/16上市。
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全新世代Subaru Outback僅外觀進行世代更新外，更搭載EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，且新增LCF車道維持置中系統與AES 緊急自動轉向輔助系統，同時將既有的六大駕駛輔助功能全面優化，使全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」以及PCB預防碰撞自動煞車系統擁有更細膩安全的駕駛反饋。
底盤部分Outback搭載SGP組化底盤，搭載2.5升水平對臥自然進氣引擎，具備169ps / 25.7kgm動力輸出，加上SAWD對稱式全時四輪驅動系統，及X-MODE雙模式動力控制系統，無論是日常使用、戶外探索皆能以最優雅從容的姿態，輕鬆應付各式路況。
內裝方面配置11.6吋智慧影音系統，支援Apple CarPlay/Android Auto，全新座艙格局更將車室質感氛圍進一步向上提升，同時標配Harman Kardon鑽石級音響，以11支環艙加1支重低音，組成12支揚聲器立體環繞，打造猶如頂級劇院的聽覺饗宴。
目前新世代Outback已公布正式售價為159.8萬元，預售期間則享尊榮體驗價149.8萬元，並預計第二季初上市，對此日前本站同仁於上班途中捕獲到Outback，並了解將會在4月分進行發表，而Subaru也在稍早前公布Outback將於4/16正式上市。
 
【All-New Outback預接單售價】
車型
 建議售價
 尊榮體驗價
 重點新增配備
All-New Outback 2.5i-T EyeSight
 159.8萬元
 149.8萬元
 EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統DMS駕駛狀態監控系統
8顆SRS安全輔助氣囊(新增副駕駛座墊氣囊)
SGP全球模組化底盤
11.6吋智慧影音系統
Harman Kardon 12支揚聲器
Nappa頂級皮革座椅
免觸控電動尾門LOGO感應開關
*尊榮體驗價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。
 

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