車來請準備，Subaru全新Outback即將於4/16正式上市

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全新世代Subaru Outback僅外觀進行世代更新外，更搭載EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，且新增LCF車道維持置中系統與AES 緊急自動轉向輔助系統，同時將既有的六大駕駛輔助功能全面優化，使全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」以及PCB預防碰撞自動煞車系統擁有更細膩安全的駕駛反饋。 底盤部分Outback搭載SGP組化底盤，搭載2.5升水平對臥自然進氣引擎，具備169ps / 25.7kgm動力輸出，加上SAWD對稱式全時四輪驅動系統，及X-MODE雙模式動力控制系統，無論是日常使用、戶外探索皆能以最優雅從容的姿態，輕鬆應付各式路況。 內裝方面配置11.6吋智慧影音系統，支援Apple CarPlay/Android Auto，全新座艙格局更將車室質感氛圍進一步向上提升，同時標配Harman Kardon鑽石級音響，以11支環艙加1支重低音，組成12支揚聲器立體環繞，打造猶如頂級劇院的聽覺饗宴。 目前新世代Outback已公布正式售價為159.8萬元，預售期間則享尊榮體驗價149.8萬元，並預計第二季初上市，對此日前本站同仁於上班途中捕獲到Outback，並了解將會在4月分進行發表，而Subaru也在稍早前公布Outback將於4/16正式上市。 【All-New Outback預接單售價】
|車型
|建議售價
|尊榮體驗價
|重點新增配備
|All-New Outback 2.5i-T EyeSight
|159.8萬元
|149.8萬元
|EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統DMS駕駛狀態監控系統 8顆SRS安全輔助氣囊(新增副駕駛座墊氣囊) SGP全球模組化底盤 11.6吋智慧影音系統 Harman Kardon 12支揚聲器 Nappa頂級皮革座椅 免觸控電動尾門LOGO感應開關