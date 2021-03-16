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台南旅遊｜山中白教堂是打卡勝地　梅子餐＋龜丹溫泉放鬆享樂

行遍天下旅遊網

2021-03-16 12:00:41

台南旅遊｜山中白教堂是打卡勝地　梅子餐＋龜丹溫泉放鬆享樂
台南旅遊｜山中白教堂是打卡勝地　梅子餐＋龜丹溫泉放鬆享樂
遠離台南市區，往山的方向前進，可以先至IG打卡勝地白色教堂探訪一番，隱藏在玉井山巒裡的白色教堂在山林裡格外耀眼，還能到三千院或布丁工房享用愜意咖啡時光。
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▲玉井白色教堂藏在山中相當引人注目，近期也是IG打卡勝地。
▲玉井白色教堂藏在山中相當引人注目，近期也是IG打卡勝地。
▲潔白教堂內超美，一定要拍張美照。
▲潔白教堂內超美，一定要拍張美照。

在山裡享用梅子大餐　梅樹下感受淡雅清香

梅嶺是梅子的故鄉，當地人擅長以梅子和當地盛產的農產品入菜，午餐在梅樹下大快朵頤梅香饗宴。
▲到山中享受幽靜時光及美食。
▲到山中享受幽靜時光及美食。
這家「文川梅子雞」是在地老店，主打料理梅子雞火鍋，更是每桌必點，梅子雞湯喝起來很清爽，最後還會帶出麻油香的尾韻，而雞肉也多了梅子的香氣。再搭配炸溪蝦、炒山蘇、梅香清蒸魚，滿桌的梅香料理吃得健康又開懷。滿足飽餐後，沿著植滿梅樹的步道散散步，一陣清風襲來，天空飄下白色梅花雨，淡雅梅香撲鼻。
▲文川梅子雞的梅香大餐相當美味。
▲文川梅子雞的梅香大餐相當美味。
▲梅園除了可以賞梅外，還能採仙桃。
▲梅園除了可以賞梅外，還能採仙桃。

遠離塵囂秘境享美人湯　不被打擾的溫泉時光

告別梅嶺繼續往山裡去，龜丹溫泉與關子嶺溫泉為台南兩大溫泉區，這次來到的龜丹溫泉有別於關子嶺的泥漿溫泉，是屬弱鹼性碳酸鹽泉，泉質清澈無味，泡完後皮膚光滑透亮。而且比起名氣較大的關子嶺而言，遠離塵囂的龜丹多了一份山林裡的幽靜，是許多台南人的私房秘境。這座早在日治時代就被發現的溫泉，源頭來自龜丹溪一處隱於山谷河床中的野溪溫泉，一直在近年才開發成溫泉休閒區。露天溫泉池泡著腳，有悠悠的藍天白雲作伴，一邊回味著這趟旅行的點點滴滴，一邊讓溫泉深深療癒了旅途的疲憊。
▲走了一天，到近期新興的龜丹溫泉泡泡腳，也有湯屋可以泡。
▲走了一天，到近期新興的龜丹溫泉泡泡腳，也有湯屋可以泡。

景點推薦

玉井白色教堂
地址：台南市玉井區層林1之7號
營時：週二09:30 ~ 17:00（週一公休）
文川梅子雞城
地址：台南市楠西區香蕉山29-2號
電話：06-575-4086
營時：10:00∼19:00
價位：梅子雞火鍋大600元、小350元
龜丹溫泉體驗池
地址：台南市楠西區58之38號
電話：06-574-8872
營時：09:00∼18:00（週一、二休）
價位：全票50元、半票25元；湯屋收費標準另計


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