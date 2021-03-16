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新台幣 149 萬元起　全新小改款 Audi Q2 / SQ2 正式在台上市

7Car 小七車觀點

2021-03-16 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣奧迪從 2020 年底開始積極佈局 SUV 產品陣容，繼公布 e-tron、Q5、Q7、Q8 等新世代產品之後，今日再度宣布全新小改款 Q2 正式在台上市，引進編成與建議售價分別是 Audi Q2 35 TFSI (新台幣 149 萬元起)、35 TFSI Premium (新台幣 155 萬元起)、35 TFSI advanced (新台幣 167 萬元起)、35 TFSI Edition One (新台幣 174 萬元起)、35 TFSI S line (新台幣 176 萬元起) 及 SQ2 (新台幣 235 萬元起)。
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小改款 Q2 首次於 2020 年 9 月亮相，換上新款水箱罩搭配、引擎蓋三氣孔及新款 LED 頭燈，前後保險桿設計也有所調整，至於 Edition One 車型搭載黑色風格套件，具備黑色後視鏡蓋、黑色 C 柱飾板及 18 吋 Audi Sport 鋁合金輪圈。
SQ2 車型為 2018 年推出的高階性能版車型，今年為台灣奧迪首度導入，在外觀換上蜂巢式水箱護罩，配備 Matrix LED 頭燈造型，動力來自 2.0 升 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速 S-tronic 雙離合器自手排變速箱，可輸出 300hp 最大馬力及 400Nm 數值扭力，懸吊系統也換上運動化設定。
台灣奧迪自去年起陸續導入 e-tron、小改款 Q7、Q8、RS Q8 等多款休旅作品，今年春季又針對 Q2 及 Q5 展開小改款新車的接單作業，逐步完成休旅產品線的更新，強化整體產品的競爭表現。

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