美味推薦｜101忠狗一口咬下！還有其他迪士尼精彩角色蛋糕
行遍天下旅遊網
2021-03-16 15:00:41
春天的腳步近了，野餐享用各式蛋糕的季節展開，而今年，Häagen-Dazs推出「迪士尼冰淇淋蛋糕」，有包含開心尋蜜跑跳維尼和濃情蜜意米奇米妮的蜜糖派對組，也有這次初登場的101忠狗冰淇淋蛋糕，要讓大家可以來場初春甜蜜派對時光。
春天就該甜蜜蜜 迪士尼經典角色與你來場尋蜜派對Häagen-Dazs冰淇淋蛋糕以豐富多樣口感廣受喜愛，能將迪士尼經典角色生動重現在蛋糕上更是備受歡迎，今年，為了讓消費者能享受更多美味，首度推出「迪士尼蜜糖派對組」，有「只想為尼」維尼尋蜜派對組、「最喜歡妮」甜蜜米奇米妮派對組，替每個大小聚會製造驚喜，不論是情人節、兒童節，或是親友的生日派對，打開派對組外盒，可愛插畫與小掛旗，都替派對帶來意想不到的喜悅。
蜂蜜流淌的鵝黃色外盒、拿著蜂蜜罐的維尼與跳跳虎以及在櫻花中玩樂的小豬，搭配著糖棕色造型小吊旗，「只有為尼」維尼尋蜜派對組讓你彷彿進入一場森林的野餐派對。而裡面清爽果感的芒果雪酪與草莓冰淇淋雙層內餡，每一口咬下都是酸甜好滋味。 夢幻嫩粉的外觀，打開盒子就會瞧見米奇米妮俏皮地探頭，「最喜歡妮」甜蜜米奇米妮派對組蛋糕內餡採用淇淋巧酥及草莓冰淇淋，豐富香濃口感，讓人深深著迷。
首次登場的101忠狗及不一樣的胡迪陪你度過重要節日僅有經典角色蜜糖派對組，新朋友也不缺席！身為迪士尼鐵粉的你，千萬別錯過首次推出的101忠狗造型冰淇淋蛋糕！兩隻小麥町在毛小孩腳印中相擁，可愛模樣讓人喜愛。另外熱賣款玩具總動員再次推出新款，熟悉的天幕藍乘載著你我最熟悉的胡迪、巴斯等七位角色的彩色摩天輪，趣味模樣包覆四種口味哈根達斯冰淇淋，從裡到外、視覺到味覺都洋溢滿滿幸福。
美味推薦Häagen-Dazs迪士尼冰淇淋蛋糕4/6前會員綁定LINE好友購買任一蛋糕即送250元現金抵用券；透過哈根達斯官網線上下單，全台（部分地區除外）即享不限金額免運費。
圖文提供：Häagen-Dazs
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