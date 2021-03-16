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底盤車新台幣 109.9 萬元起　全新 Hino 200 六期 3.49 噸貨車

7Car 小七車觀點

2021-03-16 15:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Hino 總代理和泰汽車今日 3/16 選擇在長源汽車台北營業處發表 Hino 六期 200 系 3.49 噸上市發表會，此回和泰汽車所導入的 Hino 200 為 3.49 噸總重，且符合六期環保規範，原廠更指出為全球首發。車系編成上提供底盤車以及框式完成車，在底盤車部分建議售價為新台幣 109.9 萬元起。
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酬載機能方面，Hino 200 系列 3.49 噸貨車的貨台長為 3,100mm，寬度為 1,860mm，框式完成車之最大載重約為 1.5 公噸，其底盤空重比符合政府規範，底盤空重為 1,700 公斤，框式完成車空重為 2,010 公斤，轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，迴轉半徑設定為 4.9 公尺。
動力配置方面，Hino 200 系列 3.49 噸貨車採用符合六期規範的 2,755cc 1GTD-FTV 柴油引擎搭配 Aisin 5 檔變速箱，於 3,400rpm 時可輸出 144ps 最大馬力，峰值扭力為 30.5kg-m，前懸吊採用雙A臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊採用鋼板式。
安全防護方面，Hino 200 系列 3.49 噸貨車搭載 VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BOS 煞車優先系統及 BAS 煞車輔助系統。
國內 3.49 噸小貨車在載重法規修正之後，使各品牌車款之總重陸續提昇至 5 噸重，造成去年 (2020) 下半年暫時無 3.49 公噸車型可供消費者購買，若有低載重但高置物空間需求者，不易尋得合適的車款，如今和泰汽車規劃導入的 Hino 200 系列 3.49 噸貨車，有望滿足此類消費者的購車需求。

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