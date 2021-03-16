▲ Audi Q2 新增三車型 149 萬起，e-tron S、e-tron GT 接續抵台！

延續穩健經營運策略，台灣奧迪以「品牌經營」、「產品陣容」及「經銷網絡」三大面向做為 2021 經營主軸，延續銷售成長趨勢。台灣奧迪攜手經銷夥伴持續拓展通路佈局，加注在地化思維，全新設計概念 Audi 展示中心將於年底前陸續成立。Audi 也協同合作夥伴持續打造台灣「純電生活圈」，第二波純電性能電動車款今年也將登台。
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新一代Audi Q2、SQ2 上市；全新Audi展示中心、服務據點陸續登場
休旅車產品陣線是台灣奧迪今年產品導入的重點，自旗艦休旅 Audi Q8 與全能休旅 Audi Q5 車系上市後，連發推出新一代小型休旅 Audi Q2，企圖以更前衛動感的外型設計吸引年輕族群與女性消費者的目光。Audi Q2 車系採單一動力搭載 1.5 L 缸內直噴渦輪增壓引擎，除原先預售車型之外，在正式上市之際，更新增 35 TFSI 、35 TFSI advanced 及 35 TFSI S line 車型，結合 35 TFSI Premium 及限量的 35 TFSI Edition One車型，提供消費者更多元的車型選擇，Audi Q2 車系正式售價 149 萬元起；除此之外，對於注重性能表現的消費者，Audi SQ2 亦同步上市，建議售價 235 萬元起。Audi Q2、SQ2 台灣奧迪將於 4 月陸續開始交車。
【Audi Q2車系建議售價】
Audi Q2 35 TFSI
149萬元
Audi Q2 35 TFSI Premium
155萬元
Audi Q2 35 TFSI advanced
167萬元
Audi Q2 35 TFSI Edition One
174萬元
Audi Q2 35 TFSI S line
176萬元
Audi SQ2
235萬元
擴大經銷據點涵蓋率亦是台灣奧迪今年品牌重點計畫之一。接續新經銷商豐仕汽車加入，導入更具備空間彈性和顧客體驗為設計核心的 都市概念展間「Audi 大安展示中心」，台灣奧迪將繼續實踐在地化策略，攜手全台經銷商夥伴加速拓展全台據點涵蓋率，除了台北全新 Audi 濱江將於第二季正式啟用，預計在今年年底前再新增 3 座全新 Audi 展示中心與服務據點。
2021 多元化純電產品及充電佈局雙軌再進化
四環品牌的首部純電力作 Audi e-tron 在去年 12 月正式登台，首批 Audi e-tron 50 quattro 車型配額上市即完售。2021 年台灣奧迪將持續推動台灣電動車發展，且與在地夥伴共同打造純電生活圈。針對純電產品計畫，將引進更多元的純電車款，首先全能電旅 Audi e-tron 55 quattro 車型將於今年四月陸續到港，接下來性能電旅 Audi e-tron S 及純電轎跑 Audi e-tron GT 亦計畫於今年引進國內市場。
除了持續導入純電車款之外，電動車友善環境更是台灣奧迪所重視的。目前除五大都會樞紐地區的原廠授權展示中心設有 Audi 極速充電站，提供高達 180 kW 的高效充電服務，今年台灣奧迪更計畫拓建 4 座 Audi 極速充電站，上述充電據點同時開放給適用相同規格的電動車主使用，充電費率以 NT$ 12 / kWh 進行收費。
除 Audi 展示中心設有極速充電據點之外，台灣奧迪也持續攜手三大充電合作夥伴，打造友善的電動車環境，其中 Noodoe EV 環島充電網全台共 61 座目的地充電服務，EVALUE 亦將新建 11 座DC 快充站，而 EV OASIS 也將有 10 座全新快充據點加入服務行列，計畫於今年陸續上線，串聯 Audi 展示中心與多元的目的地充電服務，讓純電生活據點網絡更加緊密。