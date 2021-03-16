導入 SYNC4 系統及運動套件 美規 2022 年式 Ford Super Duty 登場
7Car 小七車觀點
2021-03-16 16:25:40
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2022 年式 Super Duty 車系在外觀部分新增 Atlas Blue 藍色烤漆，本次新增的 Lariat Sport Appearance Package 運動化套件包含車身同色的保險桿、車外後視鏡蓋、水箱護罩，加上鍍鉻排氣尾飾管及黑色登車踏板等，原有的 Black Appearance Package 黑化套件則提供 20 吋 Ebony Black 黑色烤漆鋁合金輪圈、車身同色的保險桿、車外後視鏡蓋、水箱護罩，加上 Ebony Black 黑色烤漆登車踏板，Ford 廠徽也改為黑色，預定今年秋季開始提供選配。
內裝方面，2022 年式 Super Duty 新增 Baja、Navy Pier 及 Light Slate 共 3 款色調可選擇，配備方面導入 12 吋中控台觸控螢幕，內建 SYNC4 系統，可支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接，也可對應 SYNC AppLink 應用程式，駕駛可透過自然語音指令來操作多項機能。
安全防護方面，美規 2022 年式 Super Duty 車系具備 Co-Pilot360 多項功能作為標準配備或選用配備，其中 Pro-Trailer Backup Assist 拖車倒車輔助系統及 BLIS Trailer Coverage 拖車盲點警示系統為貨卡專屬的功能。
動力配置方面，美規 2022 年式 Super Duty 車系可選擇 7.3 升 V8 汽油引擎或 6.7 升 V8 Power Stroke 柴油引擎，汽油引擎可輸出 430hp 最大馬力及 644Nm 峰值扭力，柴油引擎可輸出 475hp 最大馬力及 1,423.6Nm 峰值扭力，全車系最高可拖曳約 16,783 公斤，最大載重約為 3,560.7 公斤。
Ford 將在美國 Kentucky Truck Plant 肯塔基貨卡製造廠及 Ohio Assembly Plant 俄亥俄組裝廠生產 2022 年式 Super Duty 車系，預計今年夏季開始交車。
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