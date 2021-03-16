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Yoxi 感謝祭開跑！趟趟有機會贏得 Corolla Cross

2GameSome - 有車賞

2021-03-16 17:25:00

Yoxi 感謝祭開跑！趟趟有機會贏得 Corolla Cross
▲ Yoxi 感謝祭開跑！趟趟有機會贏得 Corolla Cross
至 2020 年 11 月上線至今，yoxi 已經突破 30 萬下載。為感謝消費者的支持，從 3/15 起至 4/11 推出「yoxi天天搭 好車抽回家」活動，只要在活動期間搭乘 yoxi 趟趟都有機會把 Toyota Corolla Cross 開回家。
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最低只要基本起跳 70，趟趟都有機會抽中 Corolla Cross 等百萬好禮
免報名、不限次數，只要透過 yoxi App 叫車並完成付款，就有機會把 Toyota Corolla Cross 與 PS5、Dyson 吹風機、Switch 等總價值超過 100 萬好禮抽回去。而且不限抽獎次數，搭一趟就可以抽一次，搭越多中獎機會越高。
多搭也有獎可以領，活動期間再提供最高趟次獎勵，最高送 5,000 搭車金
除了趟趟都能抽車，yoxi 也針對累積最高趟次的會員提供搭車金獎勵，活動期間累積趟次最高的會員即可獲得 5,000（100*50）搭車金，次高的會員則可獲得 4,000（100*40）搭車金，依序遞減，高達 15,000 搭車金，等著會員領。
yoxi 天天再送搭車金，優惠持續不間斷
yoxi 持續優化服務品質，主打車況良好且整潔的車輛，並提供不交談、不播音樂等客製化乘車設定。乘車優惠上，除了積極與各家銀行洽談限量優惠外，從開台至今也不間斷地提供會員乘車優惠，「yoxi天天搭 好車抽回家活動」活動期間，輸入【Lucky】天天再送會員專屬搭車金。
活動詳情請參考「yoxi天天搭 好車抽回家活動」活動說明 : https://www.yoxi.app/event/202103_luckydraw

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