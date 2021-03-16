舒適提升、配備再精進　小改款 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition one 試駕

●外觀導入單體式八角型水箱護罩，前後燈組內的 LED 導光條也經過重新編排。
●內裝標準配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 及 MMI navigation plus 多媒體導航系統，內建 10.1 吋彩色觸控螢幕，並搭載 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能)
●具備可前後滑移 10 cm 的後座椅墊，椅背角度也可調整，行李廂置物空間可在 520~1,520 公升間調整。
●全車系配備公路行車輔助套件及都會行車輔助套件。
●僅有 45 TFSI 單一動力，採用 2.0 升 45 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 12V 輕型複合動力系統，可輸出 265hp 最大馬力及 37.2kgm峰值扭力。
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於 2016 年推出的第 2 代 Audi Q5 於 2020 年 6 月首次推出小改款車型，台灣奧迪也選擇在 3/15 正式在台發表。整體維持既有的框架，導入新式造型設計元素以及全新 OLED 燈組，並配備新世代的主動安全科技配備、全數位虛擬座艙與多媒體娛樂系統。第 2 代小改款 Audi Q5 上市初期僅提供單一動力選擇，編成方面共有 3 個常規販售車型，而上市首波將提供一款以 advance 版本衍生的 Edition one 精裝配備特仕車，也就是本次試駕的車型，建議售價為新台幣 279 萬元。
在外觀方面，第 2 代 Q5雖然維持固有的銳利線條，但相較於舊款版本，在車頭方面有著顯著的改變，包含燈組、水箱護罩以及進氣孔與外框設計。水箱護罩整體的面積進一步增大，將周邊的銳角修飾的更銳利，同時換上 Q Family 家族化特徵的 8 邊形設計。同時前保險桿也同步對應重新調整，兩側的霧燈框架縮減，搭配更加扁平的 LED 頭燈，讓車頭更顯動感的氣息。除此之外，保險桿下方中央的銀色飾條以及水箱罩周邊的鈦黑飾條則是此次 Edition one 車型專屬的套件。
Audi Q5 45 TFSI quattro Edition one 車身尺碼長寬高分別是 4,682mm x 1,916mm x 1,663mm，軸距為 2,832mm。
相較於車頭，車尾的變化顯得微弱許多。但新型的 OLED 尾燈擁有 3 種不同的光型以及 1 個 Dynamic 模式，帶來更鮮明的科技感受。保險桿的線條設計也經過調整，並簡化排氣尾飾管的意象，下方也採用銀色護板點綴。
Edition one 車型標準搭載高階的矩陣式 LED 頭燈，包含動態指示方向燈、自動遠光燈以及自動遮蔽功能。
Edition one 車型標準搭載 19 吋鋁圈，輪胎尺碼為 235/55 R19。
既然是小改款車型，內裝方面大致上也都維持了原本的鋪陳架構，這次原廠僅針對細節上進行變化，包含了全車系標配的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，除了有提供傳統的雙環儀表顯示以及全螢幕導航模式之外，亦新增了條狀式的轉速與時速顯示，帶來令人耳目一新的感受。在中控台方面，則是從原本的 8.3 吋螢幕升級至全新世代的 10.1 吋觸控螢幕，不只螢幕解析度更高，亦支援了無線 Apple CarPlay 手機連結功能，同時取消了位於中央鞍座上的觸控手寫板，因此在這次小改款之後還額外多出了小型的置物空間。在其他配備方面則在中央扶手之處新增了手機無線充電座，以及全車系標配三區恆溫空調、換檔撥片、Audi sound system 5.1 聲道環繞音響系統(10 喇叭)。
三幅式多功能方向盤造型不變，上方的功能按鍵依舊採用滾輪以及按壓的方式操作。
全車系標配的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 新增了條狀式的轉速與時速顯示。
全新世代的 10.1 吋觸控螢幕為全車系標配，並且可以自定義功能選單到首頁上。
全車系標準配備三區獨立恆溫空調，前座的空調介面與改款前並無差異。
電子線傳排檔方式操作相當就手，換檔表現相當的柔順，頗具高級車應有的水準表現。排檔座前方取消原有的觸控面板，因此騰出了一個開放式置物空間。
皮質包覆的雙前座椅皆具有電動可調整功能(含電動腰靠)，乘員可以很輕鬆、快速地調整至最適位置。
中央扶手新增手機無線充電板。
相較於前座，此次小改款的後座為本次小改款最大的賣點之一，原本列為選配的後座滑移與椅背 3 段調整功能成為小改款車型的標準配備。後座能夠向前滑移 10 公分，可讓後方的行李廂空間額外增加 60 公升，若是再透過 4/2/4 分離傾倒功能，更能增添使用上的機能便利性。
全景式天窗為 Edition One 車型標準配備。
行李廂在標準乘坐模式下擁有 550 公升至 610 公升的表現，同時後座椅背採用 40 / 20 / 40獨立分離傾倒設計，若將後排座椅調整為全傾倒模式，行李箱空間可一舉擴充至 1,520 公升。
安全防護方面，小改款 Q5 全車系配備公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，提供 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統 (盲點警示)、後方預警式安全防護系統、後方橫向車流輔助系統、塞車輔助系統、離車安全警示系統、陡坡緩降輔助系統及斜坡起步輔助系統等機能。
動力配置方面，台灣奧迪引進的小改款 Q5 車系僅有 45 TFSI 單一動力，採用 2.0 升 45 TFSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 12V 輕型複合動力系統，搭配 7 速 S tronic雙離合器變速箱及 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可輸出 265hp 最大馬力及 37.2kgm 峰值扭力，平均油耗為 12.4km/L，另外也具備 Audi drive select 可程式車身動態系統。
實際駕馭上，推動超過 1.8 噸的車重整體動力設定相當的平順，在高速時亦有不錯的牽引力道。而這次導入的 12V Mild-Hybrid 輕油電混合動力，除了可以在車輛高速時於下坡路段熄火之外，亦能在遇到紅燈減速煞車時提前熄火，降低燃油的損耗，只是在引擎啟動的階段，在車內會感受略微震動，精緻度的展現可以再更好。操控方面，前 / 後獨立五連桿式鋁合金懸吊系統在過彎的時候能然展現如房車般的動態穩定度，搭配上良好的車室制噪表現所營造的寧靜駕馭環境，基本上與 Audi 旗下的 A 系列房車具有同級的水準。Audi quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，可根據地形路況與駕駛習慣自主選擇全時四輪傳動模式，整合 Audi drive select 可程式化車身動態系統及 ESC 行車動態穩定系統，進行車輛動態的預測和對應，來調整四輪的動力輸出。
作為一部中期改款的車型，小改款 Q5 展現了產品應有的成熟度，同時再透過細節上的調整，都在此次試駕過後有感受到顯著的提升。全車系統一配置水準之上的動力輸出，並標準搭載最新技術的 ADAS 以及科技配備，展現不弱於對手的競爭力。