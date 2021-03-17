新台幣 409 萬 / 526 萬元起，BMW X5/ X7 Dark Knight 曜黑版車型正式發表
7Car 小七車觀點
2021-03-17 12:25:40
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此次推出的 BMW X5/X7 xDrive40i Dark Knight 曜黑版，外觀上呼應車型稱呼僅配置 Black Saphire 黑色車色，外觀則標準配置 M Sport 套件、黑色高光澤車頂架、黑色高光澤窗框以及黑色高光澤外觀套件。X5 曜黑版則採用 20 吋 M 款星輻式 740M 型輪圈、紅色煞車卡鉗 M 款煞車套件，而 X7 曜黑版則比起 X7 xDrive40i 多出了智慧雷射頭燈含 Glare Free 光形變化、M 款運動化排氣系統以及 22 吋 M 款 V 輻式 755M 鋁圈。
內裝方面 X5 曜黑版為 Vernasca Black 黑色內裝，兩款車型均標準配置 M 雙前座跑車座椅、M 款真皮方向盤、水晶排檔頭以及雙前座跑車座椅...配置。X5 曜黑版採用中控台碳纖維飾板、X7 曜黑版則升級採用質感更佳的 BMW Individual Merino Black 黑色內裝，飾板也改為 Fineline 黑色高光澤木紋飾板。
動力表現上，X5/X7 在 2021 年式車型上，xDrive40i 配置 3.0 升直 6 雙渦流單渦輪增壓引擎搭配 48V 輕油電系統，引擎最大馬力輸出達 333hp / 5,500rpm，並可額外提供11hp 的電能驅動，但引擎輸出相較舊年式 340hp 的輸出略有縮減，最大扭力則為 45.9kgm/1,600rpm，並統一採用運動化 8 速 Steptronic 手自排與 xDrive 智慧型可變四輪驅動。
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