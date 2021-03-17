符合最新 Mercedes-Benz 全球規範 台明賓士三重全功能據點正式開幕
7Car 小七車觀點
2021-03-17 15:25:40
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台明賓士三重全功能據點坐落於新北市三重區光復路二段 81 號，台明賓士費時約 4 年的時間，斥資超過新台幣 30 億元購地興建，並導入最新世代的 Mercedes-Benz 全球據點設計原則，提供新車展示、維修保養、精品販售、車主休憩及原廠認證中古車展售等多功能。
台明賓士投入新北市 (原台北縣) 地區 Mercedes-Benz 品牌的經銷業務屆滿 30 週年，歷經多次搬遷，如今符合最新 Mercedes-Benz 全球規範的三重全功能據點正式開幕，對於消費者而言相信會更具吸引力，對於現有車主來說也可享有更新穎的體驗。
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