國內預計今年 Q2 展開預售動作 BMW iX 公布兩個車型等級
7Car 小七車觀點
2021-03-17 16:25:40
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BMW iX 擁有大量的輕量化設計以及使用大量的天然和再生材質，其中電池組大量使用了再生鋁、再生塑料製造，內裝也採用經過 FSC 認證的木質以及從天然橄欖葉萃取而成的皮革，來強化這款電動車的綠色產品定位。
除此之外，電動馬達也盡可能避免使用稀土金屬，在 BMW iX xDrive50 當中，前軸上有一具電動馬達，後軸上則有另一組電動馬達，其綜效輸出可以達到 370 kW / 500 hp，0-100km/h 加速不到 5 秒即可完成。iX xDrive40 的綜效輸出則超過 240 kW / 300 hp，能夠在 6 秒內完成 0~100km/h 的加速。
節能表現方面，iX xDrive50 在 WLTP 循環測試當中平均電耗每 100 公里少於 21kWh，iX xDrive40 則每 100 公里少於 20kWh。續航方面，iX xDrive50 搭載容量超過 100 kWh 的電池組，最大續航力可以超過 600 公里， iX xDrive40 則配備容量 70kWh 的電池組，續航表現約有 400 公里的表現。
充電表現上，BMW xDrive50 最多支援 200kW 的直流快速充電 (iX xDrive40 則是 150kW)，能夠在 40 分鐘左右將電量從 10% 充至 80%，10 分鐘之內增加約 120 公里的續航里程。在國內方面，總代理汎德已在台灣官網上公開 iX 的產品資訊，據了解將在今年第二季展開接單預售的動作。有關於 BMW iX 更多國內訊息，7Car<小七車觀點>將持續關注追蹤。
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