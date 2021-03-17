醫教4方法改善陰道乾澀　避免偏方發炎感染

陰道乾澀不只更年期才有，醫：關鍵在雌激素不足
女性私密處修復專家、星幸福美學診所院長曾郁文醫師表示，影響陰道乾澀最主要的關鍵就是女性荷爾蒙－雌激素，年齡是最主要的原因。
曾郁文醫師解釋，陰道水份主要是來自於陰道黏膜，上頭有「雌激素受器」，其如同一扇大門，雌激素就是那把鑰匙，透過鑰匙打開大門使其正常運作。
隨年齡增長，雌激素分泌下降，陰道黏膜上的雌激素受器這扇門便也不好啟動，也就會出現異常，使陰道黏膜層減少，便不易分泌水份，也就容易形成陰道乾澀。而雌激素受器在女性子宮頸、膀胱、尿道等處也都有，這也是為什麼雌激素分泌異常時，其他各處也都容易出現問題的原因。
除了年齡因素外，卵巢早衰、產後哺乳期、放療及化療等癌症手術等也會影響雌激素分泌。另外，許多藥物也會有所影響，如治療子宮肌瘤、子宮內膜異位症使用的抗荷爾蒙藥物，又或是抗憂鬱症藥物，避孕藥也約有3%~5%的機率導致陰道乾澀。因此不光是年長的女性，許多年輕的女性也會有陰道乾澀的問題。
陰道乾澀不只影響床事，日常生活也會受影響
曾郁文醫師表示，女性私密處是個敏感的地帶，陰道乾澀的問題往往不僅僅是乾澀。除了影響性生活，甚至心生畏懼，日常反覆摩擦，恐怕在行走、單車、瑜珈等一般簡單的活動都有可能感到疼痛，甚至出現紅腫、破皮、發炎、感染等更麻煩的問題，呼籲有此問題的民眾應盡早改善。
潤滑劑、緊緻霜有用嗎？要注意什麼？
改善陰道乾澀，許多人會自行買保養品，或用其他方式進行改善，包括了自行使用潤滑劑、緊緻霜等，有些甚至來路不明。
對此曾郁文醫師表示，來路不明的保養品，傷身的風險高，民眾應避免。而大多數潤滑劑可改善當下情況，在行房時也較為順暢，如需使用，建議慎選PH值近於陰道弱酸性介於3.5~4.5度之間，超過7就不建議使用，滲透壓應低於380mOsm/kg，超過1200mOsm/kg則不建議使用。不過其治標不治本，過不了多久又會回到乾澀的狀態，也並不會因常塗抹就會有所改善。
至於許多標榜能夠讓私密處更加緊緻的緊緻霜，從醫學角度來看不大可能改善陰道乾澀問題，頂多出現像用肥皂洗完澡皮膚緊繃的感覺，和改善乾燥沒什麼關聯。且此類產品種類繁多，在自己也不知陰道乾澀主因的情況下，試想，長期使用不相關的藥物塗抹皮膚，不僅沒什麼幫助，長期還可能帶來更多的負面影響，何況是更為敏感的私密處。
除了保養品以外，也有不少民眾會用口水作為潤滑劑使用，曾郁文醫師則表示，前戲這心思固然是好事，但陰道為弱酸性，口水屬於PH中性，加上口水還有數以萬計的細菌，容易破壞陰道環境並將細菌帶進陰道內，也容易形成感染，建議盡量避免為佳。如欲使用此方法，應留意後續有無細菌感染等不適症狀。
４招改善陰道乾澀，日常多補充水份！
想要真的改善陰道乾澀的問題，曾郁文醫師建議不要相信坊間獨門妙招，最快的途徑就是找出雌激素不足的真正原因、尋求醫師協助並治療改善為佳。日常生活的調整也相當重要，包括作息正常、養成運動習慣及良好的飲食模式，飲食上避免遠離環境荷爾蒙，如油炸類、高油脂的食物，平常可多吃些蔬菜、水果，像是柑橘類、十字花科類等就相當有幫助，並多補充水份。
改善陰道乾澀的治療方式有哪些？
在治療上，陰道乾澀的治療方式可分成「荷爾蒙治療」及「非荷爾蒙治療」兩種。荷爾蒙治療針對停經後的族群，可使用口服荷爾蒙藥物，局部患者則可使用荷爾蒙塞劑或藥膏。
非荷爾蒙治療方式，則主要有「陰道保濕劑」和「陰道雷射」兩種。陰道保濕劑有別於前述提到的潤滑劑，其為大分子玻尿酸較能保濕，可達約2~3日，一週可塗抹2~3次，可於醫師診斷後開立。
至於陰道雷射治療，其為一種非侵入式的治療方式，可刺激膠原蛋白增生，使陰道黏膜增厚，改善陰道乾澀的問題。雷射後隨時間會逐漸感到改善，三個月至半年效果更明顯。雷射後一週內應避免性生活、游泳、泡溫泉等，並補充蛋白質及維他命C，以助膠原蛋白增生。
曾郁文醫師提醒，女性私密處是相當敏感之處，改善乾澀問題應妥善處理，不論是治療或保養，建議先與醫師討論，以避免衍生感染等更多不必要的問題。
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