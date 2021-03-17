預覽歐洲入門跨界小車 Toyota Aygo X Prologue 概念車登場
7Car 小七車觀點
2021-03-17 19:25:40
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Aygo X Prologue 是由 Toyota 位在法國蔚藍海岸，鄰近尼斯 (Nice) 的歐洲設計總部 ED² 操刀整體造型，全車以雙色塗裝營造跨界風格，頭燈採用迴力鏢造型並且左右相連，車側配有兼具攝影機功能的數位後視鏡，車頂配置行李架，車尾保留 Aygo 車系以玻璃作為行李廂蓋的傳統，尾燈組也承襲直立設計，不過底部中段左右相連，增進新潮感，後保險桿內部設有隱藏式自行車架。
目前 Toyota 尚未公布 Aygo X Prologue 的內裝設計，從先前釋出的消息來看，Aygo X Prologue 是透過 TNGA 架構下的 GA-B 平台打造，採用後非獨立式懸吊，搭配後鼓式煞車，動力配置方面，Toyota 考量 A-Segment 小車主要以便宜、耐用、低維護成本為訴求，將持續以燃油引擎為動力選項。
Toyota 以位在法國的歐洲設計總部 ED² 來主導 Aygo X Prologue 的設計，符合 Aygo 與 PSA 集團間深厚的雙生關係，Toyota 已收購原先與 PSA 集團合資在捷克 Kolin 設立的 Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) 製造工廠，並更名為 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) ，預計就是 Aygo X Prologue 量產版本的製造地點，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息。
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