紐北賽道粗估累積3萬圈經驗，紐柏林女王Sabine Schmitz逝世，享年51歲！
Carture 車勢文化
2021-03-18 00:25:20
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Sabine Schmitz在1996年拿下紐伯林24小時耐久賽總冠軍後，隔年還完成連霸，1998年再成為德國第一位獲得VLN耐力賽冠軍的女車手，優異成績讓她在德國賽車圈享負盛名，之後也擔任BMW Ring Taxi專任車手，載著車迷享受在紐伯林賽道奔馳的快感，並在BBC著名的汽車節目Top Gear改版後擔任主持人之一；但在2017年時被診斷出罹癌，即使他仍努力地想要返回賽道，但Sabine Schmitz與Klaus Abbelen共同成立的Frikadelli Racing車隊發出聲明指出Sabine Schmitz在3月16辭世，結束傳奇的一生，據估計他在紐伯林賽道累積的行駛圈數約達3萬圈以上，若以紐柏林北賽約20公里的距離來計算，Sabine Schmitz在紐伯林賽道共累積超過60萬公里，相當於可以繞行地球12.5圈，稱她為紐伯林女王絕對當之無愧。
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