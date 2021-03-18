別再用嘴巴呼吸！醫：長期易生病、口臭等４問題！
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2021-03-18 10:00:47
用嘴巴呼吸，看起來是件再正常不過的事，但其實長期用嘴巴呼吸可能引起身體各種問題，不僅容易生病，也影響會外觀，而其背後原因往往不只是因為「習慣」而已。
嘴巴呼吸容易生病、影響外觀。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，長期使用嘴巴呼吸，第一個影響到的就是口腔健康，包括口臭、牙周病、牙齦發炎等。口腔唾液主要協助吞嚥，經常開口呼吸口腔便容易乾燥、吞嚥不易，久了就如同未擦拭乾淨的桌面一樣，口腔中各種食物殘渣包括調味料等就容易滯留、發酵、發臭、滋生細菌，也就容易形成口臭、牙周病、牙齦發炎等問題。除了口腔問題，用嘴巴呼吸也容易引起過敏等健康問題。洪暐傑醫師表示，鼻腔內的鼻毛、黏膜如同過濾網一般，可初步阻擋外界的細菌、塵螨、花粉、灰塵等空氣中顆粒較大的有害物質，口腔則無。用嘴巴呼吸如同放棄過濾網，讓身體直接吸進空氣中的過敏物質、有害物質，也就容易讓身體過敏甚至加劇，也容易惹病上身。另外，張口呼吸除了健康問題，也容易影響觀感。嘴巴長時間、長期張開，除了下巴容易後縮形成雙下巴，舌頭也常會在不自覺的情況下頂著牙齒，也就容易形成暴牙。牙齒排列彼此互相影響，也可能形成一口亂牙，造成咬合不正，進而形成口腔變形甚至臉部變形。而張口呼吸，肌肉也會不自覺地出力，臉部肌肉線條也會較為明顯。除此之外，習慣使用嘴巴呼吸，吃東西時自然也是，也就容易有難以閉口咀嚼的情況，便容易發出令人側目的咀嚼聲。嘴巴呼吸的背後原因 醫：問題可能從小就有。洪暐傑醫師指出，會用嘴巴呼吸往往就是因為嘴巴呼吸比較方便，其背後很可能是鼻腔問題所致，這樣的問題可能從小就有，也就從小就養成了用嘴巴呼吸的習慣。常見如鼻過敏、鼻瘜肉、鼻腔構造異常等，這些原因常會使呼吸道狹窄、呼吸無法順暢，相較之下嘴巴張開所吸入空氣量又比較大，相較輕鬆，久而久之便習慣使用嘴巴呼吸。４招改善嘴巴呼吸 養成鼻子呼吸好習慣洪暐傑醫師建議，若發覺自己有用嘴巴呼吸的情況欲加改善者，可先至家醫科檢查找出原因，改善相關問題。日常生活也注意環境清潔、濕度調控在40~60之間，以減少鼻過敏發生的機會。另外，養成有氧運動習慣也有助於改善呼吸的問題，雖然運動時難免會用嘴巴呼吸，但長期下來肺活量增強，鼻子所能吸入的空氣也會較多，便有助避免因空氣量感覺不足而開口呼吸。最後，除了時時提醒自己，也可以請身邊的人在自己有開口呼吸的情況時加以提醒，當下就改善習慣，使習慣成自然。