特企／迪士尼粉萌派對系列　寶島眼鏡讓你可愛粉嫩加倍

寶島眼鏡今年春天再度推出迪士尼主題鏡架「粉萌派對」系列，將備受喜愛的迪士尼角色融入鏡框與周邊產品設計，顏色粉嫩，洋溢著繽紛的春天氣息，整付配到好只需 1980 元起，快來入手春日專屬的粉嫩眼鏡，隨時隨地都能心花朵朵開。

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多款迪士尼人氣角色再次躍上鏡框設計 粉嫩色系展現春天的浪漫風情

迪士尼一年一度的春季活動正式登場，今年以粉萌季為主題，推出超人氣角色小熊維尼、小豬、奇奇蒂蒂與桑普邦妮兔限定商品，粉嫩色系搭配花朵圖樣，環繞著可愛氛圍。這次寶島眼鏡順勢設計「粉萌派對」系列，在產品設計上展現粉嫩小巧思，不論是玫瑰金鏡架上勾勒的小熊維尼與桑普邦尼兔的可愛模樣，或是以奇奇蒂蒂點綴鏡框，超人氣角色的萌樣展露無遺；而寶島眼鏡也以彩色花樣裝飾鏡架，宜人的春天隨處可見。除了鏡架設計外，眼鏡布與眼鏡盒的配件設計更是別出心裁，分別是暖黃色系的小熊維尼和粉嫩的奇奇蒂蒂，兩款設計各有獨自特色，活潑又童趣，為「粉萌派對」揭開序幕，絕對是今年春天最值得擁有的鏡架。

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迫不及待參與「粉萌派對」的朋友還能選擇寶島眼鏡的線上 AR鏡框試戴服務，多款鏡架任你戴，在家就能馬上粉嫩一下。另外，別忘了下載寶島眼鏡 APP，立即折扣 500 元，整付配到好只需 1980 元起，配鏡就送超可愛的專屬配件組，活動詳情請洽全台寶島眼鏡門市人員。