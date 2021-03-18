Kia 商用車國內總代理由台灣森那美起亞接掌 總經銷由嘉樂寶汽車擔綱
7Car 小七車觀點
2021-03-18 12:25:40
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台灣森那美起亞李昌益總裁 (左) 與嘉樂寶汽車李宣毅執行董事 (右) 一同見證 Kia 商用車品牌在國內新時代的到來。Kia 品牌旗下的乘用車與商用車在國內整合為同一總代理後，將可結合雙方的資源，共同強化品牌競爭力，透過全國 18 個乘用車展示中心、22 個乘用車服務據點、39 個商用車展示中心及 46 個商用車服務據點，全面服務全國車主。
台灣森那美起亞李昌益總裁 (左) 與嘉樂寶汽車李宣毅執行董事 (右) 簽訂代表 Kia 商用車新時代的合約。接下來 Kia 將在國內換上全新的企業識別 [請按此參閱] ，並以最快的速度導入符合國內市場需求的乘用車、商用車甚至是純電動車，逐步改變品牌形象與體質，並深化全新 ‘Movement that inspires’ 品牌精神，台灣森那美起亞李昌益總裁指出今年乘用車年販目標為 3,600 輛，商用車為 2,000 輛，品牌年販總目標來到 5,600 輛，台灣森那美起亞自 2014 年開始在國內擔任 Kia 乘用車總代理，經營迄今逐漸站穩市場腳步，2017 年獲頒全國商業總會最佳外商獎，去年在疫情影響之下，仍取得相較於前年達到 8% 的成長幅度。嘉樂寶汽車隸屬之佳樂汽車事業集團自 1987 年投入國內車壇迄今，已經營超過 34 年，先後代理 Asia、Hyundai Precision、Kia 商用車及 SsangYong (雙龍汽車) 等品牌，嘉樂寶汽車隸屬自 2003 年起開始販售 Kia 進口商用車，建立 39 間展示中心與 46 間維修保養據點，建立完整的基礎。如今雙方正式合作，由台灣森那美起亞取得 Kia 乘用車及商用車品牌獨立完整的代理權，輔以嘉樂寶汽車長年累積的經營成績，共同預告接下來將會導入更具競爭力的新車，同時規劃佈建更完整的通路，也將提供更貼心信賴的售後服務，將 Kia 品牌在國內帶往新的紀元。
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