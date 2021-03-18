追逐犯人新武器 Ford 推全新 F-150 Police Responder 警車
7Car 小七車觀點
2021-03-18 12:25:40
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F-150 Police Responder 是以 F-150 SuperCrew 車型為基礎改裝，配備了 Goodyear LT265 / 70R18 LRC BSW Wrangler Enforcer 全地形輪胎，以對應快速加速、高速行駛以及非鋪裝道路上的行駛能力。另外底盤也加裝了 F-150 FX4 越野套件，包含車身底部防撞板、越野震動避震器、電子後差鎖定和 Hill Descent Control 下坡緩降輔助系統。
在車內，F-150 Police Responder 提供了引擎怠速免熄火拔鑰匙功能，能夠讓警員在車輛運轉狀態時安全下車，讓車輛持續運轉替燈光或者警報聲持續供電，而每輛車最多配置 4 把鑰匙。中控台則配備了 8 吋 SYNC 4 多媒體系統，具備線上更新的功能，內建了 Ford Telematics 車隊管理系統，可以收集車輛的使用情形，提供預測性的訊息改善駕駛習慣。安全配備方面則有倒車雷達、含行人偵測的前方預防碰撞警示、主動式煞車、盲點系統...等等。動力系統搭載 3.5 升 EcoBoost V6 引擎，最大馬力為 400hp、最大扭力 678Nm，搭配專屬調校的十速自動變速箱，最高時速可達 193km/h。
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