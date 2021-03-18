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含糖飲料傷身、傷心又傷腦？毒物專家：過量恐降智力、記憶力。

今健康

2021-03-18 15:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
近年來飲料店盛行，手搖飲已是不少現代人生活中不可或缺的飲品，每周、甚至每天喝一杯的人也不佔少數。但經常接觸含糖飲料對人體的影響，可不單單只有容易肥胖、糖尿病的問題，其甚至可能影響腦部健康。
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國人週喝含糖飲料　比例約8~9成

毒物專家招名威教授指出，根據102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，有高達83.6%的19-44歲成人、93.9%的國中生及88.9%的高中學生每週至少喝1次含糖飲料。市售含糖飲料原料多添加以「果糖」為主的外加糖，營養密度低，不但無法解渴，過量還會引發多種疾病，且不僅僅是胰島素失調。

不僅胰島素失調，糖份過量恐傷身、心、腦

一般而言，過量攝取糖份，糖會跟蛋白質結合形成糖基化蛋白質，此變異的蛋白質會隨著血液流到身體各處，使身體發炎的風險增加，長期無法排除的情況下，肥胖、老化、糖尿病、代謝症候群、心血管疾病及腦部病變的風險就會大增。

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糖份過量影響腦部　專家：恐降智力影響情緒

關於糖對腦部的影響，招名威教授表示，攝取適量未必是壞事。當人體攝取到糖，舌頭的味覺接收器接收到甜味的訊息，就會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙「多巴胺」，會讓我們感到滿足、愉悅，像吸了尼古丁一樣，會有如「迷上甜食」般成癮的現象。但若食用「過量」的含糖食品，歡愉的功能會被屏蔽掉，特別是負責降低焦慮、恐懼、壓力反應的腦源性神經滋養因子（brain-derived neurotrophic factor,  BDNF）會大幅減少，憂鬱症和躁鬱症的發生率雙雙都會提升不少。

招名威教授分享，加州大學洛杉磯分校研究曾發現，持續食用高果糖6週的大鼠，腦部反應會逐漸開始遲鈍，神經細胞的突觸反應也明顯下降，至6週後最糟。若人類也是過量攝取糖份，恐怕也會有如此下場。此外，有研究也發現，過量糖份也會導致記憶力及學習能力下降，受影響的年齡層打從胎兒、青春期、到中老年，各年齡層均會受到智力下降的影響。

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大杯全糖直接超標，糖飲應適量更別當水喝。

由此可見，適量的攝取糖對身體不見得都是壞處，重點就在於不要過量。招名威教授以體重約50~60公斤的成年人舉例，每日所需熱量約1500-1800大卡，外加糖攝取量不宜超過150-180大卡，即37.5-45公克的糖（約7-9顆方糖，每公克糖可產生4大卡熱量）。以手搖飲為例，大杯全糖烏龍茶（約700毫升），外加糖量約57.4公克（熱量約230大卡），飲用一杯即超過每日上限。

呼籲民眾甜品、含糖飲料避免過量，平時偶爾品嚐滋味即可，日常生活應多以喝水為主，更不宜以含糖飲料做為人體水份的補充來源，以避免糖量超標，引起各種健康問題。

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《延伸閱讀》

．糖尿病年輕化警訊：喝含糖飲料成癮、高血糖無症狀！

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