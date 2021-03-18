老婆睡眠障礙 竟是老公呼聲如雷害的！
健康醫療網
2021-03-18 18:01:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠肺炎肆虐全球超過一億人，嚴重影響人們的日常作息。然而有一個疾病更可怕，每天都困擾著全球20億人，那就是睡眠障礙。在台灣約有700萬的人飽受睡眠障礙困擾，其中高達350萬人有睡覺打呼問題，不只會干擾旁人清夢，更可怕的是『睡眠呼吸中止症』找上你！
老婆睡眠障礙就醫 竟是老公呼聲如雷害的！一對家住在新北市新店區的60多歲退休夫妻，因為妻子晚上無法好好睡覺而導致精神焦慮，白天常出現疲累、嗜睡問題，丈夫發現後帶著妻子到診所求診，發現妻子睡不好的原因竟是丈夫晚上睡覺打呼聲如雷，妻子因較內向，不敢跟丈夫說出實情。丈夫知道原因後主動要求醫師檢查，才發現丈夫罹患了中度「睡眠呼吸中止症」，後來經醫師指導使用攜帶型陽壓呼吸器治療後，夫妻二人的睡眠品質都獲得改善。呼吸道塌陷 嚴重恐引發窒息致命危機身心診所院長楊聰財醫師表示，睡覺打呼問題相當普遍，許多人認為很正常，而枕邊人也常常認為習慣就好不以為意，殊不知打呼可能是「睡眠呼吸中止症」造成的！患者在睡覺時會發生上呼吸道反覆性塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且需要費力，也就是我們熟知的「打呼」，嚴重恐會造成氣道完全堵塞，引發窒息致命危機！楊聰財醫師補充說明，「睡眠呼吸中止症」是因為晚上睡覺吸氧量不足導致血氧飽和度不夠，影響人體排毒不完全，長期會造成心臟血管和新陳代謝的疾病，也容易因半夜頻尿而導致睡眠品質變差，造成白天精神不佳的惡性循環，因此千萬不能輕忽『睡眠呼吸中止症』的問題。可攜式睡眠掃描儀 在家檢測提高準確性針對「睡眠呼吸中止症」患者的檢測及治療，過去檢查都需要到醫院睡眠中心檢查室，檢測時需要在身上貼許多偵測貼片，加上對睡眠環境不熟悉，容易出現患者因過度緊張或睡不著而影響檢測結果。目前可攜式的睡眠掃描儀，患者可攜帶儀器回家自我檢測，在家中熟悉的環境睡眠，並透過心跳血壓、血氧濃度及呼吸頻率便可以大幅提升檢測的準確性。依據檢測後的數據給予不同的治療方式，輕度患者可使用側睡枕，並保持側躺的睡眠姿勢，就能獲得明顯的改善；而中度患者則建議睡眠時使用陽壓呼吸器，提供患者睡眠時因為氣道被陽壓支撐住，就好像放了一個支架一樣，氣道不會塌陷阻塞，氣流便可順利通道氣管，讓患者睡眠時呼吸順暢；但若是重度患者就建議到醫院接受治療，避免睡眠時因吸不到空氣而窒息。楊聰財醫師也提醒，睡不好覺百病生，所以擁有好的睡眠品質很重要，當發現失眠影響白天精神時，應盡快就醫檢查，平常也應留意飲食習慣，不要過度依賴提神飲料，同時保持適度運動，才能讓你好好一覺到天亮。資料來源：健康醫療網 老婆睡眠障礙 竟是老公呼聲如雷害的！ 健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊