晚期肺癌年齡逐年下修 藥物選擇更須面面俱到
健康醫療網
2021-03-18 18:01:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著對肺癌研究越來越透徹，患者使用藥物的選擇也越來越多，到底標靶藥物治療該如何選擇，醫師提醒，並不是使用最新藥物效果就最好。除了患者本身治療意願外，如何接續使用標靶藥物，進一步達到最長治療效果，才是最重要的考量。
六十歲的林先生罹患晚期肺腺癌，在腫瘤細胞驗出EGFR突變後開始使用第二代標靶藥物治療，療程中增加抗血管新生藥物，以雙標靶方式將癌細胞控制得很好，使用近兩年後產生抗藥性，接續使用第三代標靶藥物，目前持續治療成效頗佳。晚期肺癌年輕化 標靶藥物順序成重要議題新光醫院胸腔內科暨一般醫學科主任徐培菘醫師表示，近十年來被診斷為晚期肺癌的患者的確有年輕化的趨勢；而且越來越多研究顯示，抽菸等危險因素已不再是造成肺癌的重要因子。研判除了與遺傳性基因有關外，環境中致癌因子增加等多因性的因素，讓醫界對於肺癌的產生一直都無法有明確答案。但是隨著科學界對於肺癌越來越了解，研發的藥物也越來越多元，特別是標靶藥物問世後，讓醫師有許多武器可用。徐培菘醫師說，目前標靶藥物已經有第一、二、三代，因此考量如何使用現有藥物組合與順序，讓患者得到最長的口服標靶藥物使用期與整體存活期，是醫師與患者非常重視的議題。標靶藥物接力 延長存活期最新的GioTag跨國大型研究，收案全球10個國家（包含台灣）晚期EGFR突變肺腺癌患者結果顯示，於第一線使用第二代標靶藥物，產生T790M突變後再接力使用第三代標靶藥物，可延後化療時間，並有效延長標靶藥物治療時間超過三年，整體存活期更可達將近四年。徐培菘醫師說，第三代藥物使用還在累積治療經驗，且若治療出現抗藥性，患者就必須回到化學治療，相較之下，臨床醫師們對於一、二代標靶藥物使用上更為熟悉；去年剛發表的最新台灣健保資料庫大數據分析顯示，第二代標靶藥物使用時間顯著長於第一代，而以他自己的臨床經驗，若患者使用雙標靶藥物治療，能有機會再延長標靶治療時間。如何選對標靶藥物 醫師推醫病共享決策到底該如何選擇合適的第一線標靶藥物，做整體最佳治療策略，徐培菘醫師建議，要充分與患者溝通所有治療選項，透過醫病共享決策的方式，為患者選擇合適的藥物。通常年紀較大的患者會優先考量副作用，而比較年輕的患者，就會以最長的存活期為最大考量。徐培菘醫師強調，肺癌的治療已可透過基因檢測，找出最適合的藥物。而未來藥物選擇將會更多，治療上仍是會以拉長整體存活時間為首要目標，標靶接力治療可提供拉長存活期的選項之一，更有機會等到新藥物上市，爭取更多未來的治療機會。資料來源：健康醫療網 晚期肺癌年齡逐年下修 藥物選擇更須面面俱到健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊