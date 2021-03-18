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晚期肺癌年齡逐年下修　藥物選擇更須面面俱到

健康醫療網

2021-03-18 18:01:01

晚期肺癌年齡逐年下修　藥物選擇更須面面俱到
晚期肺癌年齡逐年下修　藥物選擇更須面面俱到
【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著對肺癌研究越來越透徹，患者使用藥物的選擇也越來越多，到底標靶藥物治療該如何選擇，醫師提醒，並不是使用最新藥物效果就最好。除了患者本身治療意願外，如何接續使用標靶藥物，進一步達到最長治療效果，才是最重要的考量。
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六十歲的林先生罹患晚期肺腺癌，在腫瘤細胞驗出EGFR突變後開始使用第二代標靶藥物治療，療程中增加抗血管新生藥物，以雙標靶方式將癌細胞控制得很好，使用近兩年後產生抗藥性，接續使用第三代標靶藥物，目前持續治療成效頗佳。
晚期肺癌年輕化　標靶藥物順序成重要議題
新光醫院胸腔內科暨一般醫學科主任徐培菘醫師表示，近十年來被診斷為晚期肺癌的患者的確有年輕化的趨勢；而且越來越多研究顯示，抽菸等危險因素已不再是造成肺癌的重要因子。研判除了與遺傳性基因有關外，環境中致癌因子增加等多因性的因素，讓醫界對於肺癌的產生一直都無法有明確答案。
但是隨著科學界對於肺癌越來越了解，研發的藥物也越來越多元，特別是標靶藥物問世後，讓醫師有許多武器可用。徐培菘醫師說，目前標靶藥物已經有第一、二、三代，因此考量如何使用現有藥物組合與順序，讓患者得到最長的口服標靶藥物使用期與整體存活期，是醫師與患者非常重視的議題。
標靶藥物接力　延長存活期
最新的GioTag跨國大型研究，收案全球10個國家（包含台灣）晚期EGFR突變肺腺癌患者結果顯示，於第一線使用第二代標靶藥物，產生T790M突變後再接力使用第三代標靶藥物，可延後化療時間，並有效延長標靶藥物治療時間超過三年，整體存活期更可達將近四年。
徐培菘醫師說，第三代藥物使用還在累積治療經驗，且若治療出現抗藥性，患者就必須回到化學治療，相較之下，臨床醫師們對於一、二代標靶藥物使用上更為熟悉；去年剛發表的最新台灣健保資料庫大數據分析顯示，第二代標靶藥物使用時間顯著長於第一代，而以他自己的臨床經驗，若患者使用雙標靶藥物治療，能有機會再延長標靶治療時間。
如何選對標靶藥物　醫師推醫病共享決策
到底該如何選擇合適的第一線標靶藥物，做整體最佳治療策略，徐培菘醫師建議，要充分與患者溝通所有治療選項，透過醫病共享決策的方式，為患者選擇合適的藥物。通常年紀較大的患者會優先考量副作用，而比較年輕的患者，就會以最長的存活期為最大考量。
徐培菘醫師強調，肺癌的治療已可透過基因檢測，找出最適合的藥物。而未來藥物選擇將會更多，治療上仍是會以拉長整體存活時間為首要目標，標靶接力治療可提供拉長存活期的選項之一，更有機會等到新藥物上市，爭取更多未來的治療機會。
資料來源：健康醫療網 晚期肺癌年齡逐年下修　藥物選擇更須面面俱到
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