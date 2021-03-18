你有量過脖子嗎？ 超過43公分要小心這疾病！
健康醫療網
2021-03-18 18:01:01
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】每個人不分性別、種族、階級都需要睡眠，然而全球卻有20億人口有睡眠障礙。睡覺打呼不只擾人清夢，還可能是睡眠呼吸中止症。身心診所院長楊聰財醫師表示，睡覺時氧氣吸入不足，血氧量太低會造成白天精神不佳，睡不飽脾氣暴躁、專注力下降、反應變慢，長期還會造成心血管及新陳代謝疾病，睡不好很可能會引發致命危機。
頸圍過粗、打呼、肥胖 都可能有睡眠呼吸中止症睡覺時打呼的問題很普遍，許多人都以為習慣就好，事實上極有可能是睡眠呼吸中止症造成。男性多於女性，好發於40歲以上、BMI>27、鼻息肉、鼻中膈彎曲、下巴後縮、扁桃腺肥大者，楊聰財醫師提醒，肥胖者因呼吸道狹窄，更容易打呼，民眾可以測量自己頸圍，男性>43公分、女性>38公分都為高危險群。睡眠檢查不用非到大醫院 身心科、耳鼻喉科診所也行睡眠呼吸中止症患者在睡覺時會發生上呼吸道反覆性塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且需要費力，也就是打呼，嚴重恐會造成氣道完全堵塞，引發窒息致命危機。一般人面對打呼，想到的多半是需要至大醫院的睡眠中心過夜，才能得到種種數據，多半會覺得麻煩而選擇不去治療。楊聰財醫師表示，其實可先至住家附近診所檢查，不一定非要到大醫院。由於睡眠呼吸中止症容易造成睡眠障礙，睡不飽更容易有情緒問題，如焦慮、注意力下降、情緒低落暴躁、判斷力變差，因此很多人在未察覺病因前也會至身心科就醫。楊醫師說明，除了精神症狀之外，男性患者中風的機率是一般人的3倍，還會引發高血壓、心臟衰竭、胃食道逆流、性功能障礙等，應就醫妥善治療。打呼問題先測柏林問卷 輕度患者側睡枕可解套輕度患者可使用側睡枕、並保持側躺，避免呼吸道往後塌陷，就能明顯改善打呼；中度患者一般會使用非侵入性治療，佩戴陽壓呼吸器，若是重度患者，則必須至大醫院接受進一步治療，甚至開刀。但楊聰財醫師提醒，開刀手術屬於侵入式治療，也有復發的可能。民眾或枕邊人若有打呼問題，可以先做「柏林問卷」，總得分大於2分就可能是睡眠呼吸中止症患者，建議盡速治療。畢竟睡眠為人類健康的基礎，不要過度依賴藥物、提神飲品，3月19日為世界睡眠日，楊聰財醫師建議睡好覺、避百病。資料來源：健康醫療網 你有量過脖子嗎？ 超過43公分要小心這疾病！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊