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清明連假民眾掃墓或出遊　防範恙蟲病威脅

健康醫療網

2021-03-18 18:01:01

清明連假民眾掃墓或出遊　防範恙蟲病威脅
清明連假民眾掃墓或出遊　防範恙蟲病威脅
【健康醫療網／編輯部整理】防範恙蟲病威脅！疾病管制署表示，清明兒童連假將至，民眾掃墓祭祖或從事踏青、露營等戶外活動時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。提醒民眾穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。
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台灣全年都有恙蟲病　經過草叢要注意
疾疾管署監測資料顯示，今年截至3月15日累積27例，其中花東地區感染個案12例；今年累計病例數低於2019及2020年同期(分別43例及37例)；我國全年皆有恙蟲病病例，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，於花東及離島地區感染病例數較多。
疾管署指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。
穿長袖　使用防蚊藥劑
疾管署呼籲，民眾從事掃墓祭祖或踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，並依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。
資料來源：健康醫療網 清明連假民眾掃墓或出遊　防範恙蟲病威脅
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