Kymco Ionex 3.0「全面超越」發表會，四款新型電動機車震撼推出!

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電動車產業前景看好，Kymco致力電動機車轉型受全球矚目全球汽車產業對於電動車討論熱度升溫，電動新創公司的市值屢創新高，已見傳統大廠爭相推出電動車搶佔市場，且相關基礎設施與上下游產業正在蓬勃發展。另一方面，機車產業的電動化浪潮同樣風起雲湧、席捲而來，而Kymco正以極少數致力於電動機車轉型的全球品牌受到各界的矚目。 Kymco集團董事長柯勝峯表示：「從革命性重機街跑RevoNEX、兩檔自動變速電動重機F9，到全方位電動車解決方案Ionex車能網，以及與全球最大二輪車服務平台Grab合作Ionex車能網商業版，Kymco為個人、企業、政府提供『最得我心』的電動車解決方案，持續引領機車產業電動化的全面性發展。今天，Kymco再次站上機車產業電動化的最前線，以全新的技術與創新的思維，解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代。」
Kymco Ionex 3.0「全面超越」電動機車發展的四大困境
超越一、提供多元能源補充方式 實現電動機車全面推廣願景目前，充電與換電是電動機車的兩大主流能源補充方式，在市場上各自擁有特定的廠商與眾多的消費者採用。但是，對於大多數的機車騎士來說，受限於個人使用情境與生活場景的不同，充電與換電，無法透過個人喜好來做選擇，而是一個涉及自己是否能夠購買電動機車的重要前提。 當騎士的住家能夠提供電源插座，而附近又沒有電池交換站時，最實惠便利的在家充電是騎士為電動機車補充能源的最佳選項。相反的，當住家無法提供電源插座，但騎士卻渴望擁有電動機車時，居家附近是否有電池交換站可供電動機車進行能源補充，是騎士能否購買電動機車的決定性因素。 柯勝峯董事長直言：「充電與換電沒有高下之分，都是推動電動機車發展不可或缺的能源補充方式。消費者因為居住環境的不同，會需要不同的能源補充方式。只有提供多元的能源補充方式，機車產業的電動化才能全面落實。」Ionex 3.0每個機種都將採充電版與換電版雙軌並行進行銷售，提供不同消費者在自身居家環境下可行的電動機車能源補充方式。
超越二、打造最密集電池交換網路 提升都會騎士換電便利性考量大多數的都會民眾居住的住宅環境中，有許多停車場都沒有電源插座的情況，密集的電池交換站是在大城市裡全面推動電動機車的先決條件。但是，電池交換站如果需要能夠申裝大電源供應的土地才能建置，在寸土寸金的都市裡，佈署的彈性將受到極大的限制，在數量與密度上將無法滿足廣大消費者的需求。 Kymco首創Ionex「便利換電站」，解決長久以來換電站推廣所面臨的最大困境。Ionex「便利換電站」採用箱體分離式的五槽換電櫃，將總電源的需求控制在一般商業用電的規格內，不必額外申裝大電源供應。此外，壁掛式的設計不佔用土地資源，讓「便利換電站」可以輕易地在都市的大街小巷裡無所不在的建置。因此，Ionex 3.0善用「便利換電站」能夠快速密集部署的優勢，搭配傳統「大型換電站」擁有大量電池以供交換的特點，雙軌並行、相輔相成，能在最短的時間內建置最符合消費者需求的電池交換網路。
兩年內，Kymco計劃完成4,000座「全國最密集電池」交換站建置，讓每個都會騎士都能體驗到最佳的換電便利性。Kymco已經與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富達成Ionex大電池換電站建置的合作協議，今年上半年將完成500座換電站建置，年底前會完成1,500座換電站的建置，目標是在明年底前完成4,000座全國最密集電池交換網路的目標。
超越三、提供可信賴長期售後保障 消費者可安心入主電動機車電動車的蓬勃發展，激發人們對擁有綠能交通工具的熱情。但是，當消費者實際面對電動車的購買決策時，良好的車輛品質、合理的零件價格、完善的售後服務，這些影響長期購車體驗的無形要素，是決定消費者最終是否投入電動車懷抱的重要因素，唯有提供可信賴的長期購車保障，才能完成消費者購買電動車的最後一哩路。 Kymco將透過獨立於現行經銷體系外的全新Ionex專屬電動車門市，為Ionex電動機車的消費者提供專業的新車銷售、實惠的零件供應、可靠的售後服務。Kymco加碼宣布，一個月內將有11家Ionex專屬門市正式開幕，年底前Ionex專屬門市將增加到50家以上，預計明年在全台各地都會有Ionex專屬門市為消費者服務。 此外，透過電池交換網路的大數據分析，掌握各地換電站的使用頻率與能源負荷，除了提供未來換電站的佈署參考，柯勝峯董事長說：「Kymco將消費者需求擺在第一位，希望每個消費者都能安心擁有電動機車。在必要時，我們將進行銷售車輛總量控制，確保每個電動車的使用者都擁有最高的換電服務品質。」
超越四、滿足不同市場族群需求 激發每個人購買電動機車欲望針對不同的市場區隔，Kymco一次推出四款具有截然不同騎乘風格與產品定位的全新電動機車，滿足不同消費者族群對「最得我心」電動機車的高度期待：‧ i-One：都會騎士的時尚出行i-One是一台以3C科技作為開發理念、專為都會騎士所設計的時尚出行電動機車，並且以現代感的前衛造型，提供充沛的動力輸出，讓騎士在都會交通裡輕鬆駕馭。i-One配置4.2kW動力馬達、12吋輪圈、1顆Ionex大電池，擁有90公里的續航力，從0加速到時速50公里只要5.6秒，極速可達74公里。i-One都會版建議售價62,800元，Keyless版建議售價66,800元。
S6：綠能騎士的全能座駕 S6是一台以全能座駕作為開發理念、專為綠能騎士所設計的都會移動電動機車，能以飽滿的動力、貼心的設計，滿足騎士各種使用情境下的全方位需求。S6配置6.5kW的動力馬達、12吋輪圈、2顆Ionex大電池，擁有155公里的續航力，從0加速到時速50公里只要4.2秒，極速可達88公里。S6的建議售價82,800元。
S7：重機騎士的運動街跑 S7是一台以運動街跑作為開發理念、專為重機騎士所設計的疾速奔馳電動機車，S7以強大的性能、先進的科技，提供騎士卓越非凡的運動性能。S7配置 7.2kW動力馬達、前13吋後12吋輪圈、2顆Ionex大電池，擁有155公里的續航力，從0加速到時速50公里只要3.7秒，極速可達92公里。S7 Keyless版建議售價88,800元，ABS版建議售價96,800元。
S7R：熱血騎士的城市鋼砲 S7R是一台以城市鋼砲作為開發理念、專為熱血騎士所設計的極致性能電動機車，能以瞬間爆發的強大推力、急速攀升的馬達聲浪，讓騎士感受前所未有的操駕激情。S7R配置ETS電控兩檔自動變速系統、7.2kW動力馬達、前13吋後12吋輪圈、2顆Ionex大電池，擁有155公里續航里程，從0加速到每小時50公里僅需3.5秒，極速每小時95公里。S7R Keyless版建議售價98,800元，ABS版建議售價106,800元。 單顆電池車型i-One，將於發表會後同步上市，雙顆電池車型S6、S7、S7R，預計今年第三季全面上市。
充/換電版並行、充/換電版同價 電池資費方案實惠易懂 依據消費者不同的能源補充需求，Kymco本次發表的新車款皆採充電版、換電版並行，建議售價並同時適用於充電版與換電版。 充電版的銷售以電池月租方式進行，單顆電池車型每月399元，雙顆電池車型每月699元；換電版的銷售則會以換電服務方式進行，換電服務費是以使用電量進行計價，搭配可全額折抵的基本費。 換電版的換電服務資費方案有三種：299型基本費每月299元，使用電量以每安時2.3元計價。499型基本費每月499元，使用電量以每安時2.0元計價。799型基本費每月799元，使用電量以每安時1.7元計價。單顆電池車型i-One的車主可選擇299、499、799型，雙顆電池車型S6、S7、S7R則可搭配499、799型。
i-One換電版終身免基本費、充電版首年免月租費 早鳥優惠全面超越！ 為了讓消費者能輕鬆感受Ionex 3.0的全新騎乘體驗，Kymco特別推出「i-One早鳥優惠方案」，凡是在5月底前訂購i-One的車主即可享有換電版終身免基本費，充電版首年免月租費，同時加碼享有最高4,800元的早鳥購車優惠。 光陽集團董事長柯勝峯表示：「今天，Kymco發表了Ionex 3.0，提供多元的能源補充方式、建置最密集的電池交換網路、讓消費者安心擁有電動機車，更加激發每個人購買電動機車的強烈欲望。我們『全面超越』當今電動機車發展的四大困境，再次引領全球機車產業電動化向前邁進一大步。」 註：以上揭示之建議售價均不含牌險、且均不含電池費用。 充電月租費里程上限為1年5000公里/顆，超出以每公里1.2元計價。