全新廠徽、科技配備上身 　第三代 Peugeot 308 正式登場

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外觀方面，第三代 Pegueot 308 相較舊款軸距增加 55mm、車長增加 10mm，車頭採用新世代梯形造型水箱護罩設計，內部使用鍍鉻點陣式處理，斗大的盾型廠徽相當的醒目，結合狹長的 LED 頭燈和獠牙 LED 日行燈，讓車頭看起來極具侵略性。而引擎蓋前方也遵照其他新世代車款，導入了 308 的字樣，加強辨識度。
來到側面，前葉子板上也有全新的廠徽，車身腰線分為兩段式設計，前段從前大燈延伸至前門的中段，後段則從後門把手延伸至尾燈處，強化前後葉子板的視覺寬度，再搭配雙五輻式輪圈與側裙，運動感受相當的濃厚。車尾方面，尾燈整合在燻黑式的飾條內，形成貫穿式的設計表現，燈組內部同樣延續師爪的意象，後保險桿線條相當飽滿，並採用了雙邊單出的尾飾管設計，整體視覺層次相當出眾。
內裝部分，可以看到 Peugeot 虛擬數位座艙未來感又獲得了進一步的提升，中控台上的多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，換檔方式也從電子式排檔方式改成按鍵式與撥片設計，整體的科技感又更加濃厚。
動力方面，汽油車型將提供 1.2L Puretech 110 (6MT)、 Puretech 130 (MT6) 以及 Puretech 130 EAT8 三種輸出表現；柴油車型則提供 BleuHDi 130 單一動力，擁有 6 速手排或 8 速自排的選項。而這次為對應綠能化趨勢，也提供了配置 1.6L 渦輪增壓汽油引擎的 PLUG-IN HYBRID 插電式油電車型，共有 HYBRID 180 e-EAT8、HYBRID 225 e-EAT8 兩種輸出表現。