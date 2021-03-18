蹲跪盤腿坐易退化性關節炎！預防關節退化該怎麼做？

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膝蓋用太兇提早報銷？哪些人容易退化性關節炎
膝蓋用太兇，恐使退化性關節炎提早報到？國泰綜合醫院骨科主治醫師鄧修國受訪表示，退化性關節炎常見於50歲以上、關節軟骨曾受傷、O型腿等族群。女性則因膝蓋角度，容易發生髕骨外翻造成磨損，退化性關節炎的風險相對較高。常進行激烈運動如打籃球，也會增加關節受損機率。
鄧修國醫師解釋，退化性關節炎常見發生部位包括膝蓋，髖關節、手指頭，腰部關節、脊椎關節也可能出現。年齡是最主要的危險因子，部份年輕患者則因半月軟骨、十字韌帶受傷，或是車禍傷害而導致外傷性關節炎，最後也會產生與退化性關節炎相同的磨損退化。
上下樓梯會痛走不遠 當心退化性關節炎上身
鄧修國醫師表示，退化性關節炎初期主要症狀，最常見為上下樓梯時疼痛、蹲站時疼痛、自覺可行走距離縮短。發生於膝蓋的退化性關節炎，除了疼痛之外也會有卡卡、不順暢感，或是發出聲音。
此外，工作與生活習慣，也可能增加退化性關節炎風險，鄧修國醫師指出，蹲姿、跪姿太過頻繁、經常搬、提重物、肥胖等等都是危險因子，導致軟骨容易磨損。臨床上多會建議病人控制體重，過重易使全身關節承受過度負擔。
自覺腰痛也是退化性關節炎的症狀之一。當脊椎關節發炎時，病人可能採取站直姿勢時就會有疼痛感。鄧修國醫師解釋，脊椎關節的退化往往並非單一因素，有可能是椎間盤先發生問題，造成壓迫、滑脫等周圍組織變化，才慢慢演變為退化性關節炎，或是脊椎關節不穩定，也較容易出現退化。
肌肉訓練助延緩退化 退化性關節炎需要開刀嗎
鄧修國醫師建議，平日可練習核心肌肉訓練，對膝關節、髖關節、腰關節都有一定幫助。男性由於肌肉較為發達，關節炎比例略少於女性。即便已經有關節退化現象，也可以採取簡單的肌肉訓練，如多練習股四頭肌運動，可減少膝蓋關節退化磨損。
退化性關節炎以嚴重程度可分為四期，鄧修國醫師表示，前期可使用藥物、復健、打針等治療方式。也可接受關節鏡手術，將半月軟骨修補整齊或縫合，或是改善髕骨外翻狀況，都能延緩退化性關節炎的進展。
當退化性關節炎進入第四期後，保守治療效果不佳時，就會建議手術置換人工關節。手術可分為全人工膝關節置換或部分人工膝關節置換，多數病人為內側關節磨損，可視情況選擇部份或全人工膝關節。鄧修國醫師指出，關節退化太嚴重或60歲以上者，目前還是建議採取全人工膝關節置換。
吃葡萄糖胺讓關節用更久？如何預防退化性關節炎
平時如何預防退化性關節炎？鄧修國醫師建議，控制體重、避免盤腿坐、跪坐、蹲坐等姿勢，適當肌肉訓練都有幫助。至於葡萄糖胺、軟骨素、第二型膠原蛋白等，屬於補充軟骨成份的保養品，惟效果因人而異，對第三期以後的退化性關節炎作用不大。
醫師提醒，退化性關節炎屬於不可逆的退化疾病，一旦發生無法恢復正常，但透過正確治療與運動，可延緩退化速度，讓關節可用時間延長。
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