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乘用車、商車共創新局，KIA 目標年販 5,600 台

2GameSome - 有車賞

2021-03-18 20:25:00

乘用車、商車共創新局，KIA 目標年販 5,600 台
▲ 乘用車、商車共創新局，KIA 目標年販 5,600 台
台灣森那美起亞與 KIA 商用車總經銷嘉樂寶汽車舉行簽約儀式，並共同承諾雙方將攜手合作，以「顧客優先、車主滿意」為最首要目標，在未來將透過品牌提升、全新世代產品導入、與通路暨服務全方位的資源彙整與升級布建。
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（由左至右）台灣森那美起亞總裁李昌益、台灣森那美起亞董事長劉家輝及嘉樂寶汽車董事長李宣毅。
（由左至右）台灣森那美起亞總裁李昌益、台灣森那美起亞董事長劉家輝及嘉樂寶汽車董事長李宣毅。
KIA 總代理台灣森那美起亞擴展事業版圖深耕國內市場全品牌年度銷售目標 5,600 
2020 年全球車市均受到疫情的巨大衝擊，在疫情影響之下，KIA 在台灣銷售仍達到相較於 2019 年成長率 8% 的銷售佳績。邁入 2021 年初，KIA 仍持續維持強勢力道持續成長；KIA 乘用車全車系於 2 月份以 343 台的銷量、年長率高達 193% 的跳躍式成長，突破同期歷史新高紀錄。同時，KIA 總代理台灣森那美起亞於 2021 年 1 月起與總經銷嘉樂寶汽車合作之下，2 月份 KIA 商用車同樣繳出 151 台的佳績、以年成長率達 70% 的大幅度成長，同樣創下同期歷史新高。合計 KIA 在乘用車與商用車今年 1-2 月的銷量，累計達到 850 台的銷售表現，也達成 70% 的成長、再創歷史新高紀錄。
作為KIA總代理，台灣森那美起亞自 2014 年在台成立之後，始終以深耕台灣市場、永續與創新經營（Developing Sustainable Future）為企業核心價值。在台營運至今，台灣森那美起亞持續以最快速度導入 KIA 新世代車款，且接連在國內寫下銷售佳績，除了在 2020 年疫情衝擊與車源有限的不利因素下，仍以年成長率 8% 創下歷史新高的銷售紀錄外，2021 年 1-2 月，仍持續寫下歷史新高；其中，掀背 Picanto 與休旅 Sorento 更同時於 2 月贏得同級銷售冠軍。
KIA 總代理台灣森那美起亞擴展經營版圖，自 2021 年起成為 KIA 乘用暨商用車總代理。KIA 商用車事業體的加入，除了再次展現台灣森那美起亞，根留台灣的經營決心以外，在綜效整合乘用車與商用車的市場後，也將讓 KIA 品牌在台再度躍升成長。KIA 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益表示，2021 年，KIA 總代理台灣森那美起亞，除了將導入全新原廠的品牌識別外，在乘用車與商用車市場也將同步導入最新世代的車款，包含符合全新六期法規的商用車自排車型。2021 年的銷售目標設定，乘用車設定為 3,600 台，商用車的銷售目標則設定為 2,000 台，合計全年 5,600 台的銷售成績。
台灣森那美起亞總裁李昌益(左)及嘉樂寶汽車董事長李宣毅(右)為KIA商用車合作簽約儀式合影。
台灣森那美起亞總裁李昌益(左)及嘉樂寶汽車董事長李宣毅(右)為KIA商用車合作簽約儀式合影。
台灣森那美起亞與商用車總經銷嘉樂寶汽車攜手打造 KIA 商用車全新格局
KIA 品牌持續成長的動能，除了來自於優異的產品外，更重要的則是共同合作的經營夥伴。自 2021 年起，由嘉樂寶汽車擔任的 KIA 商用車總經銷，將與 KIA 總代理台灣森那美起亞共同攜手合作，成為台灣森那美起亞在商用車事業體最不可或缺的重要經營夥伴。
成立至今，嘉樂寶汽車持續以滿足客戶需求為首要目標，布建遍及全台的服務網，累計至今在全台已擴增至 39 家 KIA 商用車展示中心，與 46 家維修保養據點。此外，嘉樂寶汽車並領先同級商用車市場，率先導入雙廂、4WD 與配備 SRS 輔助氣囊等多樣化的商用車型，為 KIA 商用車在台銷售打下良好的基礎。
整合乘用與商用車事業體KIA 在台進入品牌新紀元
2020 年 KIA 迎來品牌新紀元，在旗艦休旅 Sorento 的導入，展開 KIA 在台新篇章，2021 年台灣森那美起亞更以 KIA 乘用暨商用車總代理的角色，進一步擴展在國內汽車市場的事業版圖。在品牌資源整合下，KIA 乘用暨商用車總代理台灣森那美起亞，與商用車總經銷嘉樂寶汽車，共同承諾將以「顧客優先」為最首要目標，秉持著持續深耕、永續經營台灣市場的核心價值，共同攜手合作。

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