乘用車、商車共創新局，KIA 目標年販 5,600 台
2GameSome - 有車賞
2021-03-18 20:25:00
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KIA 總代理台灣森那美起亞擴展事業版圖、深耕國內市場，全品牌年度銷售目標 5,600 台2020 年全球車市均受到疫情的巨大衝擊，在疫情影響之下，KIA 在台灣銷售仍達到相較於 2019 年成長率 8% 的銷售佳績。邁入 2021 年初，KIA 仍持續維持強勢力道持續成長；KIA 乘用車全車系於 2 月份以 343 台的銷量、年長率高達 193% 的跳躍式成長，突破同期歷史新高紀錄。同時，KIA 總代理台灣森那美起亞於 2021 年 1 月起與總經銷嘉樂寶汽車合作之下，2 月份 KIA 商用車同樣繳出 151 台的佳績、以年成長率達 70% 的大幅度成長，同樣創下同期歷史新高。合計 KIA 在乘用車與商用車今年 1-2 月的銷量，累計達到 850 台的銷售表現，也達成 70% 的成長、再創歷史新高紀錄。作為KIA總代理，台灣森那美起亞自 2014 年在台成立之後，始終以深耕台灣市場、永續與創新經營（Developing Sustainable Future）為企業核心價值。在台營運至今，台灣森那美起亞持續以最快速度導入 KIA 新世代車款，且接連在國內寫下銷售佳績，除了在 2020 年疫情衝擊與車源有限的不利因素下，仍以年成長率 8% 創下歷史新高的銷售紀錄外，2021 年 1-2 月，仍持續寫下歷史新高；其中，掀背 Picanto 與休旅 Sorento 更同時於 2 月贏得同級銷售冠軍。KIA 總代理台灣森那美起亞擴展經營版圖，自 2021 年起成為 KIA 乘用暨商用車總代理。KIA 商用車事業體的加入，除了再次展現台灣森那美起亞，根留台灣的經營決心以外，在綜效整合乘用車與商用車的市場後，也將讓 KIA 品牌在台再度躍升成長。KIA 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益表示，2021 年，KIA 總代理台灣森那美起亞，除了將導入全新原廠的品牌識別外，在乘用車與商用車市場也將同步導入最新世代的車款，包含符合全新六期法規的商用車自排車型。2021 年的銷售目標設定，乘用車設定為 3,600 台，商用車的銷售目標則設定為 2,000 台，合計全年 5,600 台的銷售成績。
台灣森那美起亞與商用車總經銷嘉樂寶汽車攜手打造 KIA 商用車全新格局KIA 品牌持續成長的動能，除了來自於優異的產品外，更重要的則是共同合作的經營夥伴。自 2021 年起，由嘉樂寶汽車擔任的 KIA 商用車總經銷，將與 KIA 總代理台灣森那美起亞共同攜手合作，成為台灣森那美起亞在商用車事業體最不可或缺的重要經營夥伴。成立至今，嘉樂寶汽車持續以滿足客戶需求為首要目標，布建遍及全台的服務網，累計至今在全台已擴增至 39 家 KIA 商用車展示中心，與 46 家維修保養據點。此外，嘉樂寶汽車並領先同級商用車市場，率先導入雙廂、4WD 與配備 SRS 輔助氣囊等多樣化的商用車型，為 KIA 商用車在台銷售打下良好的基礎。整合乘用與商用車事業體，KIA 在台進入品牌新紀元2020 年 KIA 迎來品牌新紀元，在旗艦休旅 Sorento 的導入，展開 KIA 在台新篇章，2021 年台灣森那美起亞更以 KIA 乘用暨商用車總代理的角色，進一步擴展在國內汽車市場的事業版圖。在品牌資源整合下，KIA 乘用暨商用車總代理台灣森那美起亞，與商用車總經銷嘉樂寶汽車，共同承諾將以「顧客優先」為最首要目標，秉持著持續深耕、永續經營台灣市場的核心價值，共同攜手合作。
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