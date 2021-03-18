Kymco 新推四款電動機車 6.28 萬起！2022 年全台目標四千座換電站
2GameSome - 有車賞
2021-03-18 21:55:00
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四款電動機車 同步提供充電與換電版考量當前台灣都會用車特性，光陽決定採取充電與換電並行策略，新推出的 i-One、S6、S7、S7R 皆具備充電版與換電版兩種車型選擇。四款車型介紹如下：i-One（建議售價 62,800 元，Keyless 版建議售價 66,800 元）i-One 主要訴求女性騎士，以設計感為重的車型。配置 4.2kW 動力馬達、12吋輪圈、1 顆 iONEX 大電池，擁有90 公里續航力，0-50km/h 加速過程為 5.6 秒，極速達 74km/h。
S6（建議售價 82,800 元）S6 是一台以全能座駕作為開發理念、專為綠能騎士所設計的都會移動電動機 車。S6 配置 6.5kW 動力馬達、12 吋輪圈、2 顆 iONEX 大電池，擁有 155 公里續航力，0-50km/h 加速過程為 4.2 秒，極速達 88km/h。
S7（Keyless 版建議售價 88,800 元，ABS 版建議售價 96,800 元）S7 以運動街跑作為開發理念，S7 配置 7.2kW 動力馬達、前 13 吋後 12 吋輪圈、2 顆 iONEX 大電池，擁有155 公里的續航力，0-50km/h 加速過程為 3.7 秒，極速達 92km/h。
S7R（Keyless 版建議售價 98,800 元，ABS 版建議售價 106,800 元）S7R 以城市鋼砲作為開發理念、專為熱血騎士所設計的電動機車。S7R 配置ETS 電控兩檔自動變速系統、7.2kW 動力馬達、前 13 吋後 12 吋輪圈、2 顆 iONEX 大電池，擁有 155 公里續航里程，0-50km/h 加速過程為 3.5 秒，極速達 95km/h。
單顆電池車型 i-One 於發表會後同步上市，雙顆電池車型 S6、S7、S7R，預計今 年第三季全面上市。充電版銷售以電池月租方式進行，單顆電池車型每月 399 元，雙顆電池車型每月 699 元；換電版的銷售以換電服務方式進行，換電服務費是以使用電量進行計價，搭配可全額折抵的基本費。換電版的換電服務資費方案提供：299 型基本費每月 299 元，使用電量以每安時 2.3 元計價。499 型基本費每月 499 元，使用電量以每安時 2.0 元計價。799 型基本費每月 799 元，使用電量以每安時 1.7 元計價。單顆電池車型 i-One 的車主可選擇 299、499、 799 型，雙顆電池車型 S6、S7、S7R 則可搭配 499、799 型。Kymco 特別推出「i-One 早鳥優 惠方案」，凡是在 5 月底前訂購 i-One 的車主即可享有換電版終身免基本費，充電版 首年免月租費，同時加碼享有最高 4,800 元的早鳥購車優惠。iONEX 換電站目標全台最密集 2022 年底前 4,000 座達成兩年內，Kymco 計劃完成 4,000 座交換站建置，現今已與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富達成 iONEX 大電池換電站建置的合作協議，今年上半年將完成 500 座換電站建置，年底前會完成 1,500 座換電站的建置，目標是在明年底前完成 4,000 座目標。Kymco 將透過獨立於現行經銷體系外的全新 iONEX 專屬電動車門市，為 iONEX 電動機車消費者提供新車銷售、零件供應、售後服務。Kymco同時宣布，一個月內將有 11 家 iONEX 專屬門市正式開幕，年底前 iONEX 專屬門市將增加到 50 家以上，預計明年在全台各地都會有 iONEX 專屬門市為消費者服務。Kymco 此次於「全面超越」記者會中，展現對於台灣電動機車市場來勢洶洶的決心，不僅明顯直指對手 Gogoro 而來，但對於整體市場而言，最大價值莫過於電動機車新世代來臨，對於有意願入手電動機車的消費者而言，將有更多元的選擇性。未來【2GamesSome - 有車賞】也將針對與 Kymco 柯勝峯董事長的面對面訪談，了解更多關於 iONEX 3.0 的策略規劃，對於 Kymco 未來電動幾車佈局，或是台灣電動機車未來市場有興趣的網友們，請繼續鎖定後續相關報導。註：以上揭示建議售價均不含牌險、且均不含電池費用。充電月租費里程上限為 1 年 5000 公里/顆，超出以每公里 1.2 元計價。
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