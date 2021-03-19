台灣知名皮鞋品牌 攜手職能治療師投入兒童成長教育市場
健康醫療網
2021-03-19 09:31:00
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】台灣知名皮鞋品牌，一直堅持做台灣最好的鞋，以高品質及健康機能為訴求，持續提高創新研發能力，推出符合消費者需求的鞋款及週邊應用，利用與工研院合作研發「動態足壓量測」服務，幫助更了解顧客的足部狀態與需求。幼兒學步，最重要的就是保護雙腳的鞋子，知名皮鞋品牌為了更深入照護兒童足部健康，特別與職能治療師團隊合作，開設兒童成長教育門市「親子共學中心」，並同步宣布推出「兒童版動態足壓量測」，幫助孩童選對鞋，避免足部問題。
玩出競爭力 利用職能專業探索小兒早期教育結合鞋店的店中店模式的親子共學中心，由一群熱血的職能治療師成立，其共同負責人職能治療師鄭琦表示，兒童發展過程中，家長都很容易焦慮。不同於治療，他們以親子共學的方式，藉由醫學及專業來輔導家長與孩子，在一連串的評估、足壓檢測中，便可以找出孩子的長處及弱項，再利用五感探索、藝術、音樂節律、專業體適能、專注力遊戲幫助孩子發展。他也提到，不同於疾病治療，從醫療場域走入社區鄰里，結合兒童成長發育以及預防醫學對策，為兒童精準健康領域貢獻價值。▲結合鞋店的店中店模式的親子共學中心，由一群熱血的職能治療師成立。運動量不足、久坐易姿勢不良 恐影響發育與學習專注力尤其現在的孩子普遍運動量不足，臨床上也發現因為活動空間不大也有粗大動作遲緩，上學後又因學業、過度使用3C 產品，造成了久坐及姿勢不良的形況。鄭琦提到，常見的扁平足、內八、外八等問題，可以透過親子共學課程改善，職能治療師還能直接給予鞋墊、鞋款挑選的建議，再到門市直接購買，改善步態，若未即時矯正，累積至成人才發現，將會衍伸很多問題。陪玩有門道 家長學習與孩子親密升溫兒童發展十分全面，心智、語言、動作等發展時程，以家長的陪玩最為重要。社團法人臺灣職能治療學會理事長吳菁宜教授分享，其實有些家長不知道該如何陪玩，共學中心便能提供相當大的協助，除了特殊兒童（如腦麻、自閉症、過動症等）的課程及治療之外，職能治療師也能設計出許多遊戲，幫助家長與孩子增進親密關係。如任務導向的遊戲，可以幫助大腦發展，動作發展與視覺、觸覺的、本體覺等各感官的整合，提升注意力、學習能力、對周遭環境的了解，書寫、繪畫也需藉由認知活動訓練才能妥善學習，進一步由互動學習社交，到生活自理，慢慢社會化。吳菁宜教授提到，「現在制式的填鴨教育已經不適用，針對孩子擅長或不擅長的領域加強，更能幫助孩子穩定發展。」職能治療師是什麼？ 食衣住行的生活教練民眾可能不太認識職能治療師，「他們就像是生活教練，幫助個案在日常生活中應付食衣住行的大小事，重整生活秩序。」吳菁宜教授表示，如生理復健、心理衛生、兒童發展，甚至是長照及輔具評估建議等，都屬於職能治療師的範疇。去年受到疫情影響，民眾的生活方式也隨之改變，有些人便會有調適問題，如身障者、獨居老人，可能受到影響會減少至醫院就診；或是醫護人員、外送員工作量暴增，造成過勞；旅行相關業因此收入銳減或失業，心理壓力倍增。職能治療師的發展也因此著重在心理、職安及生活設計。精準醫療為發展趨勢 親子共學助發展吳菁宜教授提到，未來精準醫療是發展的趨勢，也將利用大數據建立更精準的成效指標與個人參數調整。而遠距線上的教學及諮詢，便在後疫情時代竄起，提供不便出門的民眾一個管道，減少生活變化的困難。除了醫院、診所之外，現今還能至長照中心、社區、居家提供服務。除了患者生理照護之外，照顧者也需要被關心，就像是兒童發展的重點不僅為兒童本人，陪伴的家長也需要學習陪伴的技巧，親子共學中心便能提供相當不錯的服務。▲社團法人臺灣職能治療學會理事長吳菁宜教授職能治療師結合企業 提供更多消費者需求產品期待職能治療師團隊將來與更多異業合作，「與知名皮鞋品牌的合作嘗試，是很好的發展模式。」吳菁宜教授說，「穿上鞋子後要走去哪？可以走向健康。」門市人員總是會遇到許多足部健康問題，因此與職能治療師的合作，可幫助企業提供更適合消費者的產品，消費者也能獲得符合自己需求的服務，職能治療師還能提供所學，貢獻衛教，三方面都得利。日後還能以健康生活概念，與企業共同設計玩具、教具、輔具，或是公園遊具，吳菁宜教授笑稱：「說不定還能跟旅遊業合作，提供有目的的長輩旅遊團，讓長輩避免失智、失能。」資料來源：健康醫療網 台灣知名皮鞋品牌 攜手職能治療師投入兒童成長教育市場健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊