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台灣知名皮鞋品牌　攜手職能治療師投入兒童成長教育市場

健康醫療網

2021-03-19 09:31:00

台灣知名皮鞋品牌　攜手職能治療師投入兒童成長教育市場
台灣知名皮鞋品牌　攜手職能治療師投入兒童成長教育市場
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】台灣知名皮鞋品牌，一直堅持做台灣最好的鞋，以高品質及健康機能為訴求，持續提高創新研發能力，推出符合消費者需求的鞋款及週邊應用，利用與工研院合作研發「動態足壓量測」服務，幫助更了解顧客的足部狀態與需求。幼兒學步，最重要的就是保護雙腳的鞋子，知名皮鞋品牌為了更深入照護兒童足部健康，特別與職能治療師團隊合作，開設兒童成長教育門市「親子共學中心」，並同步宣布推出「兒童版動態足壓量測」，幫助孩童選對鞋，避免足部問題。
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玩出競爭力　利用職能專業探索小兒早期教育
結合鞋店的店中店模式的親子共學中心，由一群熱血的職能治療師成立，其共同負責人職能治療師鄭琦表示，兒童發展過程中，家長都很容易焦慮。不同於治療，他們以親子共學的方式，藉由醫學及專業來輔導家長與孩子，在一連串的評估、足壓檢測中，便可以找出孩子的長處及弱項，再利用五感探索、藝術、音樂節律、專業體適能、專注力遊戲幫助孩子發展。他也提到，不同於疾病治療，從醫療場域走入社區鄰里，結合兒童成長發育以及預防醫學對策，為兒童精準健康領域貢獻價值。
▲結合鞋店的店中店模式的親子共學中心，由一群熱血的職能治療師成立。
運動量不足、久坐易姿勢不良　恐影響發育與學習專注力
尤其現在的孩子普遍運動量不足，臨床上也發現因為活動空間不大也有粗大動作遲緩，上學後又因學業、過度使用3C 產品，造成了久坐及姿勢不良的形況。鄭琦提到，常見的扁平足、內八、外八等問題，可以透過親子共學課程改善，職能治療師還能直接給予鞋墊、鞋款挑選的建議，再到門市直接購買，改善步態，若未即時矯正，累積至成人才發現，將會衍伸很多問題。
陪玩有門道　家長學習與孩子親密升溫
兒童發展十分全面，心智、語言、動作等發展時程，以家長的陪玩最為重要。社團法人臺灣職能治療學會理事長吳菁宜教授分享，其實有些家長不知道該如何陪玩，共學中心便能提供相當大的協助，除了特殊兒童（如腦麻、自閉症、過動症等）的課程及治療之外，職能治療師也能設計出許多遊戲，幫助家長與孩子增進親密關係。
如任務導向的遊戲，可以幫助大腦發展，動作發展與視覺、觸覺的、本體覺等各感官的整合，提升注意力、學習能力、對周遭環境的了解，書寫、繪畫也需藉由認知活動訓練才能妥善學習，進一步由互動學習社交，到生活自理，慢慢社會化。吳菁宜教授提到，「現在制式的填鴨教育已經不適用，針對孩子擅長或不擅長的領域加強，更能幫助孩子穩定發展。」
職能治療師是什麼？　食衣住行的生活教練
民眾可能不太認識職能治療師，「他們就像是生活教練，幫助個案在日常生活中應付食衣住行的大小事，重整生活秩序。」吳菁宜教授表示，如生理復健、心理衛生、兒童發展，甚至是長照及輔具評估建議等，都屬於職能治療師的範疇。
去年受到疫情影響，民眾的生活方式也隨之改變，有些人便會有調適問題，如身障者、獨居老人，可能受到影響會減少至醫院就診；或是醫護人員、外送員工作量暴增，造成過勞；旅行相關業因此收入銳減或失業，心理壓力倍增。職能治療師的發展也因此著重在心理、職安及生活設計。
精準醫療為發展趨勢　親子共學助發展
吳菁宜教授提到，未來精準醫療是發展的趨勢，也將利用大數據建立更精準的成效指標與個人參數調整。而遠距線上的教學及諮詢，便在後疫情時代竄起，提供不便出門的民眾一個管道，減少生活變化的困難。除了醫院、診所之外，現今還能至長照中心、社區、居家提供服務。除了患者生理照護之外，照顧者也需要被關心，就像是兒童發展的重點不僅為兒童本人，陪伴的家長也需要學習陪伴的技巧，親子共學中心便能提供相當不錯的服務。
▲社團法人臺灣職能治療學會理事長吳菁宜教授
職能治療師結合企業　提供更多消費者需求產品
期待職能治療師團隊將來與更多異業合作，「與知名皮鞋品牌的合作嘗試，是很好的發展模式。」吳菁宜教授說，「穿上鞋子後要走去哪？可以走向健康。」門市人員總是會遇到許多足部健康問題，因此與職能治療師的合作，可幫助企業提供更適合消費者的產品，消費者也能獲得符合自己需求的服務，職能治療師還能提供所學，貢獻衛教，三方面都得利。
日後還能以健康生活概念，與企業共同設計玩具、教具、輔具，或是公園遊具，吳菁宜教授笑稱：「說不定還能跟旅遊業合作，提供有目的的長輩旅遊團，讓長輩避免失智、失能。」
資料來源：健康醫療網 台灣知名皮鞋品牌　攜手職能治療師投入兒童成長教育市場
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