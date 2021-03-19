高醫大獨步全球推Erase-C計畫 全面篩檢、在地治療救C肝
健康醫療網
2021-03-19 10:31:00
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】根據資料顯示，全國約有700多家洗腎機構，服務9萬多位洗腎病友，其C肝抗體陽性率為13%，約一萬兩千位腎友感染過C型肝炎，其中約有9千位有慢性C型肝炎。雖然在醫護的努力防範下，現在風險已經下降許多，但還是比一般人容易得到C肝。因此，高雄醫學大學肝炎研究中心余明隆講座教授的團隊以患者為中心出發，推動了「ERASE-C」 C肝微根除計畫（HCV micro-elimination），攜手22間洗腎室共同合作，進行洗腎室患者及醫護人員的全面篩檢，再以外展門診方式提供在地治療，達到逾9成的C肝洗腎患者治療成功。
洗腎患者和醫療照護者皆無C肝 8間達標獲殊榮高雄醫學大學肝炎研究中心余明隆講座教授說明，相較於WHO的定義，我們C肝微根除的定義更嚴格，必須符合兩個要件，包含：1.每家洗腎中心必須有9成以上的C肝患者接受治療。2.洗腎中心的C肝盛行率在治療行動後要降低8成以上。此計畫在比較二策略「轉介治療」、「在地治療」執行後，余明隆講座教授發現，唯有提供以病友為中心的在地治療，才能克服許多C肝患者會因就醫不方便性、體能狀況差等因素而未被治療。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝炎防治中心戴嘉言主任表示，洗腎患者和醫療照護提供者皆無C型肝炎病毒必須達半年以上，才真正達成此目標。在完成ERASE-C第一階段的計畫裡，目前已有8家達到 「無C肝洗腎」（NoC-HD）血液透析院所認證合格標準，分別為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立大同醫院、部立屏東醫院、興義診所、佑鎮診所、好生診所、五福診所及明港診所，另還有多家醫療院所正在努力中，積極達到全面C肝微根除的目標。一天一顆治療C肝 降低其他疾病的風險台灣肝臟學術文教基金會莊萬龍教授更進一步提到，過去治療C肝的費用昂貴或是使用副作用大的干擾素治療，導致許多患者非常抗拒，而現在有良好的口服抗病毒治療，再加上健保有給付，因此若發現自己有C肝，建議盡快到肝膽腸胃科治療。目前C肝口服抗病毒藥物的治療為一天服用一次，能夠有效清除體內C肝病毒。C肝治療好，一方面肝臟的威脅消失，一方面也可降低腎臟、糖尿病等其他疾病的風險。台灣2025無C國家！ 推成人B、C肝免費篩檢為了達到台灣在2025年消除C肝為目標。中央研究院陳建仁院士說明，為了達到此目標，政府及各肝炎專家規劃「精準公衛治療」、「防治在地化」、「防治一條龍」，以作為消除C肝的三大核心政策。陳建仁院士再表示，消除C肝會是台灣在公衛防治上的另一重大成就。目前還有許多民眾並不知道自己是否有罹患C肝，陳院士呼籲，現在所有成人健檢特約醫療院所都有推動國健署成人B、C肝免費篩檢，請民眾積極把握篩檢機會，若發現C肝也應積極治療，一起達到無C國家的目標。資料來源：健康醫療網 高醫大獨步全球推Erase-C計畫 全面篩檢、在地治療救C肝健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊