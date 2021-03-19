近視未矯正恐惡性循環 視光門診隨時掌握學童視力
健康醫療網
2021-03-19 11:01:01
【健康醫療網／記者田柏升報導】108課綱上路，強調多元學習，不少學校加入多項數位課程，學童近距離用眼時間再拉長。根據教育部108學年統計，一年級學生近視學童約有2成，到六年級已有超過6成，是家長們不得不面臨的重要課題。
戴了眼鏡回不去？ 不戴恐加深更快！「許多家長認為一旦戴上眼鏡就拿不下來了，所以能拖則拖，其實沒有正確矯正近視的學童，反而會因看不清而『越看越近』，釀成視度數快速增加的惡性循環。」眼科診所院長林岫儀醫師指出，近視除了先天遺傳因素，更多是後天環境與習慣影響，包含3C數位廣泛應用、提早學習閱讀寫字，還有學習各種才藝如圍棋、珠心算、鋼琴等，都需要長時間近距離用眼。林岫儀醫師進一步指出，近視如果沒有從小控制，易演變為高度近視，未來罹患青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離及早發性白內臟機率將大增，因此正確矯正、維持適當用眼距離很重要。善用通訊軟體助恐近視 提供全方位近視防控看準學童近視趨勢，知名連鎖眼科診所建立完整視光門診，配合即時記錄與長期觀察的LINE@通訊軟體，協助家長隨時追蹤孩子的視力及眼軸長變化。此外，更提供全方位兒童近視防控方案，如長效型散瞳劑，搭配變色或多焦點等功能性眼鏡的使用；角膜塑形片等，晚上睡覺時配戴、白天不戴眼鏡就有清晰視力。驗配不完全 竟多配100度釀不適7歲的王妹妹在一般眼鏡行配了左眼275度、右眼175度的眼鏡，因配戴不適到該診所就醫，「散瞳檢查後，發現她真實度數只有左眼175、右眼100度。」林岫儀醫師強調，孩子的視力調節力很強，配鏡前建議要到專業醫療院所進行完整醫學驗光，以免配到不合適的眼睛反而造成眼睛負擔。DIMS矯正鏡片 轉為學童而設王妹妹年紀尚幼，不適合配戴隱形眼鏡，後來經評估，選配了轉為學童設計的DIMS控制近視矯正鏡片，鏡片表面平均佈滿近視離焦區域，讓配戴者眼中持續形成穩定近視離焦，達到控制目的，配戴4個月後回診時，王妹妹視力矯正達1.0，眼軸長也得以穩定控制。林醫師提醒，兒童近視沒好好控制，平均每年恐增加100度，呼籲家長替孩子培養用眼好習慣，定期追踪檢查，才能讓孩子擁有亮眼未來。資料來源：健康醫療網 近視未矯正恐惡性循環 視光門診隨時掌握學童視力健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊