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【睡眠日】近半民眾睡眠品質不佳　善用好眠１０招

健康醫療網

2021-03-19 11:31:00

【睡眠日】近半民眾睡眠品質不佳　善用好眠１０招
【睡眠日】近半民眾睡眠品質不佳　善用好眠１０招
【健康醫療網／記者林怡亭報導】近半民眾睡眠品質不佳！根據台灣睡眠醫學學會所進行的網路調查發現，接近半數受訪者的睡眠品質不佳(46.0%)，且平均睡眠時間不到七小時(6.67小時)。若進一步以「好眠十招」檢測民眾睡眠習慣，竟然只有3.3%能完全做到。排名前三名的壞習慣依序是：睡前使用手機、缺乏規律的運動習慣以及沒有規律的就寢與起床時間。
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台灣睡眠醫學學會認為，這次的調查，正好呼應今年世界睡眠日（3/19）主題：『規律睡眠，迎向健康』(Regular Sleep, Healthy Future)。國人應對睡眠更為重視，只有努力養成規律的生理時鐘與好的睡眠習慣，才能為健康儲存更多本錢。
319日世界睡眠日　『規律睡眠，迎向健康』
世界睡眠學會(World Sleep Society, WSS) 為了推動大眾對睡眠健康的重視，特別將每年最接近春分前的週五，定為世界睡眠日活動的開始。世界睡眠日活動已經推動了十四年，今年的活動日期定為3月19日，主題為『規律睡眠，迎向健康』(Regular Sleep, Healthy Future)。
半數受訪者的睡眠品質不佳　平均睡眠不足７小時
為了瞭解國人的好眠習慣，台灣睡眠醫學學會自今年三月十日起進行為期一週的網路調查，共有2,209位民眾完成問卷填寫，其中超過八成(82.9%)為二十歲到五十歲的青壯年族群。其中接近半數受訪者的睡眠品質不佳(46.0%)，且平均睡眠時間不到七小時(6.67小時)，顯著低於專家建議的7-9小時睡眠。
而以「好眠十招」來檢視受訪民眾的睡眠習慣，能完全做到者竟然只有3.3%！在這些有礙睡眠品質的習慣中，前三名依序是：睡前使用手機、缺乏規律的運動習慣以及沒有規律的就寢與起床時間。這些數據除了呼應2021年世界睡眠日的主題“規律睡眠，迎向健康”的重要性以外，84.4%受訪者習慣在睡前使用手機等3C用品，也成為另一個重要議題。
睡前使用手機　小心入睡困難、淺眠
對此，負責此次調查的台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會主席，北醫大醫學院睡眠研究中心主任李信謙醫師表示，研究上已經證實睡前使用手機會活化大腦的特定區域，從睡前持續到清醒，不僅讓入睡困難，造成淺眠，甚至影響第二天的大腦功能，影響記憶與認知功能。而調查中也發現，睡前有使用手機習慣的人，睡眠品質不佳的比率明顯高出沒有這個習慣的人許多（48.0%：35.7%）。
台灣睡眠醫學學會理事長，台中慈濟醫院邱國樑醫師指出:「睡眠疾病，包含常見的失眠以及睡眠呼吸中止，其實與生活型態息息相關。」因此，學會除舉辦睡眠醫學學術活動外，也長年與合作夥伴推動社會大眾對健康睡眠的了解與重視。
善用好眠10招　促進睡眠品質
世界睡眠學會也特別鼓勵社會大眾依循促進睡眠品質的「好眠十招」（10 Tips for Better Sleep），來使好眠成真。正如世界睡眠日活動副主席美國華盛頓大學睡眠專家得羅素醫師(Dr. Lourdes DelRosso)表示:「睡眠專科醫師不僅診療睡眠疾病，更有責任促進睡眠健康。」
資料來源：健康醫療網 【睡眠日】近半民眾睡眠品質不佳　善用好眠１０招
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊

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