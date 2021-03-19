【睡眠日】近半民眾睡眠品質不佳 善用好眠１０招
健康醫療網
2021-03-19 11:31:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】近半民眾睡眠品質不佳！根據台灣睡眠醫學學會所進行的網路調查發現，接近半數受訪者的睡眠品質不佳(46.0%)，且平均睡眠時間不到七小時(6.67小時)。若進一步以「好眠十招」檢測民眾睡眠習慣，竟然只有3.3%能完全做到。排名前三名的壞習慣依序是：睡前使用手機、缺乏規律的運動習慣以及沒有規律的就寢與起床時間。
台灣睡眠醫學學會認為，這次的調查，正好呼應今年世界睡眠日（3/19）主題：『規律睡眠，迎向健康』(Regular Sleep, Healthy Future)。國人應對睡眠更為重視，只有努力養成規律的生理時鐘與好的睡眠習慣，才能為健康儲存更多本錢。3月19日世界睡眠日 『規律睡眠，迎向健康』世界睡眠學會(World Sleep Society, WSS) 為了推動大眾對睡眠健康的重視，特別將每年最接近春分前的週五，定為世界睡眠日活動的開始。世界睡眠日活動已經推動了十四年，今年的活動日期定為3月19日，主題為『規律睡眠，迎向健康』(Regular Sleep, Healthy Future)。半數受訪者的睡眠品質不佳 平均睡眠不足７小時為了瞭解國人的好眠習慣，台灣睡眠醫學學會自今年三月十日起進行為期一週的網路調查，共有2,209位民眾完成問卷填寫，其中超過八成(82.9%)為二十歲到五十歲的青壯年族群。其中接近半數受訪者的睡眠品質不佳(46.0%)，且平均睡眠時間不到七小時(6.67小時)，顯著低於專家建議的7-9小時睡眠。而以「好眠十招」來檢視受訪民眾的睡眠習慣，能完全做到者竟然只有3.3%！在這些有礙睡眠品質的習慣中，前三名依序是：睡前使用手機、缺乏規律的運動習慣以及沒有規律的就寢與起床時間。這些數據除了呼應2021年世界睡眠日的主題“規律睡眠，迎向健康”的重要性以外，84.4%受訪者習慣在睡前使用手機等3C用品，也成為另一個重要議題。睡前使用手機 小心入睡困難、淺眠對此，負責此次調查的台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會主席，北醫大醫學院睡眠研究中心主任李信謙醫師表示，研究上已經證實睡前使用手機會活化大腦的特定區域，從睡前持續到清醒，不僅讓入睡困難，造成淺眠，甚至影響第二天的大腦功能，影響記憶與認知功能。而調查中也發現，睡前有使用手機習慣的人，睡眠品質不佳的比率明顯高出沒有這個習慣的人許多（48.0%：35.7%）。台灣睡眠醫學學會理事長，台中慈濟醫院邱國樑醫師指出:「睡眠疾病，包含常見的失眠以及睡眠呼吸中止，其實與生活型態息息相關。」因此，學會除舉辦睡眠醫學學術活動外，也長年與合作夥伴推動社會大眾對健康睡眠的了解與重視。善用好眠10招 促進睡眠品質世界睡眠學會也特別鼓勵社會大眾依循促進睡眠品質的「好眠十招」（10 Tips for Better Sleep），來使好眠成真。正如世界睡眠日活動副主席美國華盛頓大學睡眠專家得羅素醫師(Dr. Lourdes DelRosso)表示:「睡眠專科醫師不僅診療睡眠疾病，更有責任促進睡眠健康。」資料來源：健康醫療網 【睡眠日】近半民眾睡眠品質不佳 善用好眠１０招健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊