最大續航里程 300 公里 DFSK EC36 純電動廂型車
7Car 小七車觀點
2021-03-19 12:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
動力配置方面，EC36 採用最大功率 60kW 、最大扭力 200Nm 的電動馬達來驅動，極速為 100km/h，搭配 41.86kWh 容量的磷酸鐵鋰電池，擁有 300 公里的最大續航里程，透過快速充電約需 2.5 小時可充飽，透過慢速 3.3kW 充電約需 14~15 小時可充飽，透過選配的慢速 6.6kW 充電則需 7~8 小時可充飽。
外觀部分，EC36 運用多道板金摺痕營造立體的風格，後門採滑門設計，尾門則為上掀設計，車身尺碼長寬高依序為 4,500x1,680x2,000 (mm) ，軸距則為 3,050mm。車內提供最大 5.1 立方公尺的載貨空間。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
情侶之間可以互查手機嗎?
36.84%63.16%2021-03-17-2021-03-23
丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？
22.45%77.55%2021-03-17-2021-03-23
雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？
74.05%25.95%2021-03-16-2021-03-22
你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？
4.82%95.18%2021-03-17-2021-03-21
即時