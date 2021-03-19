Mini內燃機期限到2025年，之後新車只有電動系統
Carture 車勢文化
2021-03-19 13:55:20
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由於未來趨勢會朝電能邁進，對此BMW也開始逐手布局建構電動家族，而Mini身集團成員，且車型產品設定也適合都會使用，因此於電動策略中會扮演著重要角色。目前Mini旗下已有Mini Cooper S E Countryman與Mini Cooper SE等電能車型，而關於電動車之前有報導指出Mini並無計畫替新世代產品配置內燃機消息，另外也有性能車型JCW預在2024年轉為電動子品牌。如今日前又有新的消息，Mini將於2025年推出新一代Mini Hatch，並且也是最後搭載內燃機的車型，在那之後推出的新世代車型將會轉為電動系統，並計畫於2027年全球銷量有一半是電動車。
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