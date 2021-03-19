首推印度市場 全新 Škoda Kushaq 正式亮相
7Car 小七車觀點
2021-03-19 14:25:40
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全新 Škoda Kushaq 採用 VAG 集團的 MQB-A0-IN 平台打造，車身尺碼長寬高分別是 4,221mm x 1,760mm x 1,612mm，軸距為 2,651mm。外觀上車頭具備家族化的直瀑式水箱罩設計以及分離式 LED 頭燈組，而在 B 柱後方的車頂線條與尾門設計均能見到與 Karoq、Kodiaq、Kamiq 相似的線條設計，讓人一眼就能推測出這是一台 Škoda。
內裝部分可以乘坐 5 名成員，中控台提供 7 吋或者 10 吋的多媒體系統，根據車型等級不同還包括有皮質飾板、通風前排座椅、電動天窗、環艙照明、自動防眩後視鏡以及 Keyless 系統...等配備。安全表現上，則提供 6 顆安全氣囊、車身電子穩定系統、斜坡起步輔助系統、自動雨刷感應和自動啟閉大燈、倒車顯影、前後停車雷達、胎壓偵測系統和定速控制。
動力方面將搭載 1.0 TSI 以及 1.5 TSI 渦輪增壓引擎，分別提供 115 PS 與 150 PS 的輸出表現，而全車系因產品定位考量所以僅有前輪驅動的配置，因此並無 AWD系統。 近年來印度市場消費能力趨於成熟，讓車廠看準商機，紛紛選擇在當地推出符合市場需求的車款，來強化品牌形象以及市佔表現。
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