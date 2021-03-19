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跑進台灣最長人魚線 邊跑邊玩也守護環境因為香魚只生活在乾淨的河川，這次活動辦在新店溪，同時也是香魚的故鄉，因此使用「香魚川」為名，並邀請「全明星運動會」的安乙蕎、呂佳宜、胡杰、胖球、小花、邵廣昭及陳普等7個世代一同號招社會大眾參與，並推廣「越宜居，越愛來」的永續理念。路跑活動分3組，分別為全國首創的Battle團跑 9.9公里組、馬拉松組、及線上路跑（袋跑者），這次活動較為不一樣的就是「線上路跑組」，讓你平日可以隨時跑、隨地跑，並結合歐美正火紅的「袋跑者」（Plogging），邀請民眾慢跑的同時攜帶專用垃圾袋撿拾小型垃圾。此次的賽事是全球唯一以「香魚迴游路線」為散到，途經新店濛濛湖等3湖5潭、香魚坡（陡坡）及8打卡秘境，同時邀請屢獲大獎的藝術總監陳普以「再生」為理念大展回收材料及AR等創意設計，與全台最大的玻璃回收廠-春池玻璃合作製作參（完）賽紀念禮。更以新店3湖5潭曲道風光為靈感來源，製作特別的8連杯座，象徵「同心協力(TOGETHER)，才有可能(POSSIBLE)」活動精神。再加上回收寶特瓶製成的環保紗紀念T恤，還具有AR功能，彷如與香魚共舞；大會更公布新店3湖5潭永續觀光1日散步及自行車遊程，大推新北疫後近鄰旅遊。圖文提供：新北市政府觀光旅遊局
活動介紹新北香魚川路跑活動日期：5/15 ~ 5/31實體路跑：5/15 06:00起跑線上路跑：活動期間內不限地點，完成一次42.195／9.9公里的路跑，並上傳紀錄至協會信箱；為鼓勵跑者除了跑步鍛鍊強健的體魄外，也可以為環保盡一份心力，因此設計「袋跑者」（我袋跑、我驕傲）活動。凡完成線上路跑參與組的審核，將多贈送一包｢香魚川活動專屬新北專用垃圾袋｣，未來邊跑步可以邊把賽道周遭的垃圾帶走，還給自己一個乾淨的環境。
這篇文章 新北旅遊｜跑進台灣最長人魚線 挑戰新店3湖5潭香魚迴游路線 最早出現於 行遍天下旅遊網