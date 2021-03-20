蘇貞昌強勢主導人事反成窘境 國營事業董總接班危機浮現
文/財訊雙週刊
2021-03-20 08:30:00
蘇貞昌以回歸專業、拒絕酬庸為由，不願起用政治人物擔任國營事業董總；提拔基層出身的員工，用意良好，但現在卻面臨許多事業找不到強將的窘境。
台鹽董事長陳啟昱、中油董事長歐嘉瑞、台船總經理曾國正日前相繼請辭。這是蘇貞昌擔任行政院長以來，繼財政部所屬的公股行庫董總人事大搬風、交通部管轄的華航子公司人事地震之後，經濟部所屬的國營事業再度有人事大異動。三大部會轄下的公股或國營事業，輪番出現人事大地震，格外引人注目。不過，有別於先前國營事業董座多是在蘇貞昌強勢作風下「被請辭」，此次中油、台船董總走人，都是當事人自行請辭多次後，蘇貞昌勉強同意；而當事人請辭，原因是「力不從心」。歐嘉瑞、曾國正 請辭多時歐嘉瑞2019年3月接替爭議頗大的戴謙，成為中油董事長。據了解，當時蘇貞昌剛接閣揆不久，尚未對國營事業人事有定見，歐嘉瑞的人事案是府方屬意，其中有「礦油大亨」之稱的全國加油站創辦人、總統府國策顧問秦嘉鴻，在舉薦人選上有相當的影響力。歐嘉瑞是標準文官出身，曾任經濟部國貿局副局長、工業局副局長及能源局局長，其後轉任教職擔任大葉大學校長。他雖曾當過官派中油董事，但不是石化背景出身，對中油業務不熟悉；中油這個龐大的事業體，不但主導石油與天然氣開採煉製，還有複雜的組織營運管理，更有資源分配的眾多「眉角」要處理。據了解，歐嘉瑞上任之後就備覺壓力，大小事不太敢做決定，而他過去在經濟部的「輩分」不算高，被欽點出任中油董座，經濟部高層給他的排頭也沒有少過。經濟部過去召開部內會議，通常是中油總經理參加，後來卻指名要歐嘉瑞親自出席，連立法院經濟委員會會議也要歐嘉瑞去備詢，「過去中油董事長只有審查預算才去立法院，平常經濟委員會是副總經理去備詢，但經濟部動不動就叫歐嘉瑞去立法院，」知情人士指出。至於中油工會內鬥歐嘉瑞的傳聞，則是空穴來風，因為歐的個性溫和，待人非常客氣，和工會沒什麼問題。在內外交迫下，歐嘉瑞去年4月就提出辭呈，經過「一辭再辭」，最後蘇貞昌才同意。同樣數度請辭才獲准，是中船總經理曾國正。曾國正從台船基層做起，一路自設計處工程師當到副總經理、總經理，資歷完整；但台船長期虧損累累，又承擔國艦國造與離岸風電工程的壓力，讓他去年3月起就以屆齡退休為由，提出辭呈。陳啟昱被請辭 派系也噤聲這波人事異動中，唯一「被請辭」的是台鹽董事長陳啟昱，原因是台鹽綠能公司和台泥旗下嘉謙綠能合作的「漁電共生工程案」出問題。此工程案總經費約14億元，原本合約的違約金是承包總價的50%，亦即7億元，後來卻修改為總價10倍罰款，讓違約金爆增到140億元。相關人士指出，看過合約內容的人都覺得很誇張，經濟部請陳啟昱說明，他卻有點搞不清楚狀況，「加上有的沒的一堆事，連派系都不敢保他。」不過，陳啟昱的辭職聲明中強調，從2016年擔任台鹽董事長，已完成階段任務，包括成立台鹽綠能公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，因為個人生涯規畫辭去董事長一職。這波國營事業人事異動，行政院的困境是「找不到接替人選」，因此不像過去蘇貞昌的作風，在國營事業董座請辭後，立即指定人選、隔天辦理交接。蘇貞昌不喜歡用政治人物擔任國營事業董座，過去開鍘相關人事後，都由該事業體的管理人員內升，但現在事業體內部也找不到人才。例如中油總經理李順欽暫代董事長一職，沒有直接接任，原因是他已經屆齡延任了兩次，今年5月將任滿，是否再讓他延任，成為行政院的難題。台船內部也沒有適任人選，只好由董事長鄭文隆暫代總經理一職；台鹽則由經濟部次長曾文生暫代董座 。相關人士指出，執政本來應該概括承受，包括經營國營事業，這也是培植黨內人才的方法，但蘇貞昌以拒絕「政治酬庸」為由，斷絕當過民代的黨內人士出任國營事業董座之路；文官不見得可以掌控國營事業複雜的機制，才面臨派不出人的窘境。閣揆的用人風格，讓民進黨無法培養經營人才，執政的瓶頸也逐漸現形。