內部測試中，全新大改款 Kia Carnival 國內現蹤 !

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全新大改款 Kia Carnival 於 2020 年 8 月韓國市場全球首發，挾帶品牌最新的設計語彙以及科技配備，讓這款品牌旗艦 MPV 豪華層次再更上層樓，而在森那美汽車宣布導入之後，備受國內消費者期待。據了解，入門的豪華型售價區間帶位於 165 萬~170 萬之間，配備三區獨立恆溫空調、電動側滑門/尾門、18 吋鋁圈，以及可拆式第二排座椅，可於第三排面對面乘坐。尊貴型預計落在 185 萬~190 萬之間，升級搭載 19 吋鋁圈、E-SHIFT 電子旋鈕排檔、12.3 吋儀錶板以及多媒體螢幕、通風加熱座椅...等。至於最頂級的進化型，售價約落在 215 萬~220 萬之間，BOSE 音響組、第二排頭等艙含電動腿托座椅以及雙天窗的配置。
主動安全防護方面，Kia Drive Wise 系統包含 FCA 前方預防撞輔助、BCA 後方防撞輔助、HDA 高速公路駕駛輔助、BVM 盲點視野監控、RCCA 後方交通防撞輔助、NSCC 含導航道路資訊智慧巡航控制系統等，其他還包含了 LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助、DAQ 駕駛注意力提醒、SEA 離車警示輔助...，若要加強國內消費者對於 Kia 的品牌形象，以上的 ADAS 都有望是全車系的標準配備。動力表現部分，Carnival 在韓國市場提供一款 2.2L 柴油引擎以及兩款汽油 V6 引擎選擇，3.5 GDI V6 直噴引擎，最大輸出值為 294PS、最大扭力為 36.2kgf·m，綜合油耗表現為 9.1km /ℓ(9人座)，另一款提供 272PS 與 34.0kgm 最大出力表現。柴油車型配備 2.2L 引擎，最大馬力為202PS、最大扭力為 45.0kgf·m，綜合油耗表現為13.1km /ℓ(9人座)。考量對照國內消費者對於稅制的喜好，國內引進的車型以柴油動力的可能性最高。以上資訊為目前透過管道獲取的訊息，實車配備將以森那美官方宣布為主。Carnival 車系 1999 年由太古運通導入第一代，停止導入相隔 11 年之後，由現任總代理森那美汽車於 2019 年 9 月重新引進，使國內消費者再度擁有韓系大型 MPV 可以選擇。而 Carnival 最大的對手不外乎就是 Toyota Sienna 以及 Honda Odyssey，無論是規格或者是尺碼都是伯仲之間，未來市場的表現也是精采可期。